Una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí frustra la mesa de paz entre el Gobierno de Petro y criminales de Medellín

Solo una semana después de que el Gobierno Nacional anunciara que cancelaba las órdenes de captura de voceros de las Estructuras Criminales de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle del Aburrá, tuvo que suspender temporalmente esa misma mesa de diálogo de paz con los cabecillas. Lo hizo tras la denuncia que realizó este jueves la concejal del partido Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, quien en el cabildo distrital de Medellín reveló varios vídeos de un concierto del cantante de vallenato Nelson Velásquez realizado al interior de la cárcel ‘La Paz’ en Itagüí, Antioquia, donde están recluidos los cabecillas de las bandas criminales que han dialogado con el Gobierno durante los últimos tres años. Tras la denuncia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) rechazó los hechos, aseguró que el espectáculo no había sido autorizado, ordenó el cambio de director del penal y abrió investigación contra siete funcionarios que estaban de turno durante el concierto.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo R, confirmó la suspensión de la mesa mientras se esclarecen los hechos. Este era uno de los pocos procesos de diálogo — de varios impulsados por la política de Paz Total — que seguía en pie. Por su parte, Isabel Cristina Zuleta, senadora del oficialista Pacto Histórico y delegada al espacio, publicó un vídeo en sus redes sociales donde alega que desde la mesa no hay claridad de cuáles de los voceros que participan en el proceso estarían involucrados en los hechos y que han cancelado las próximas actividades que se tenían programadas en el marco del avance de la mesa.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, férreo opositor de la administración Petro, también se refirió al hecho. “Las fiestas de criminales condenados en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, se asemejan a las que hacía Pablo Escobar en La Catedral. La diferencia es que en esa época Escobar fue perseguido con toda la fuerza de la ley. Hoy, con Petro, los narcos son gestores de paz”, dijo en su cuenta de X.

Este es el segundo revés de la semana para los diálogos de paz en Antioquia. El lunes la fiscal general, Luz Adriana Camargo, derogó la resolución que levantaba las órdenes de captura contra 16 de los 23 delincuentes del Valle de Aburrá, declarados gestores de paz por el Ejecutivo. Es decir, reactivó sus órdenes de captura. En una entrevista con 6 AM Caracol, Camargo argumentó fallas y errores en la solicitud inicial hecha por el comisionado de paz. “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, dijo la fiscal.

El avance de esta mesa mantenía aún con vida la atropellada política del presidente y tenía como fin llegar a la firma de un Acuerdo Condicionado de Paz Urbana de la capital de Antioquia y sus alrededores. Además, la delegación del Gobierno había sacado pecho del progreso de la misma que, a su juicio, había tenido una relación directa con la disminución de los homicidios y extorsiones en Medellín.