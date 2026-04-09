Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado: la agenda de actividades y lanzamientos

El Gobierno de Colombia ha programado varios eventos para escuchar las voces de la resistencia durante el conflicto armado

Este 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el decimoquinto en la historia colombiana desde que se aprobó la Ley 1448. La fecha coincide con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, y los disturbios del Bogotazo; la chispa que encendió la violencia que no se ha apagado. Con el objetivo de permitir reflexionar para “procesar, visibilizar y tejer la memoria para sanar el pasado”, según se lee en la página oficial del Gobierno de Colombia, se han programado diversas actividades para escuchar las voces de la resistencia durante el conflicto armado.

Museo Alfonso López Pumarejo de Honda en Tolima

Se proyectarán tres largometrajes realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y RTVC. Los filmes están relacionados con el río y el territorio que marcó el conflicto armado. Las cintas son Kaporito: el guardián de la montaña, Pequeñas voces y El río de las tumbas.

Casa Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva

Ubicado en Villa de Leyva, este recinto, nombrado en honor del precursor independentista, realizará un espacio de reflexión titulado ¿Qué nos une el 9 de abril? Tres momentos para entender a Colombia. Los tres momentos son, la Vida de Antonio Nariño, el Bogotazo y eventos contemporáneos que son clave en la historia del país.

Recorridos en Bogotá

Se realizarán dos recorridos, el primero, a las 11.00, en Fragmentos, espacio, arte y memoria, un contramonumento creado por Doris Salcedo y las víctimas de violencia sexual del conflicto. Este lugar fue construido con un piso de armas fundidas que pertenecían a las antiguas FARC-EP. El público está convocado para realizar una visita guiada por el espacio y recorrer la exposición Ecos del Cerro Kwet Ül.

El segundo se titula Arte y memoria del conflicto armado. Los participantes recorrerán el Museo Nacional de Colombia para identificar cómo las piezas “atestiguan las heridas, los duelos y las afectaciones de décadas de conflicto armado en el país”, refiere el comunicado de este recinto. El investigador Samuel León Iglesias acompañará la visita y dialogará sobre el papel del arte en la construcción de la memoria. Este recorrido está agendado para las 14.00.

Museo de la Independencia Casa del Florero

Este espacio presenta Paso en mi niñez, Infancias que recuerdan el conflicto. La Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes creó materiales audiovisuales con los recuerdos de niños y niñas del departamento de Caquetá para exponer “cómo la guerra transformó sus juegos, territorios y formas de habitar el mundo”.

Museo Casa Natal del General Santander

En el norte de Santander, en Villa del Rosario, se proyecta la película Los colores de la montaña a las 16.00. El filme es dirigido por Carlos Arbeláez y cuenta la historia del conflicto armado a través del sueño de un niño por ser un arquero de futbol exitoso. Arbeláez recibió el galardón como Mejor Director en el Festival de Cine de San Sebastián en 2010.

Lanzamiento de la colección Cuando los pájaros no cantaban: versión para niños y niñas

A través de ilustraciones y relatos, esta colección de seis cuentos está pensada para las infancias. Busca darle voz a quienes vivieron el conflicto colombiano a través de testimonios reales de víctimas, y orientaciones pedagógicas y psicosociales.

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