Noboa envía una nota de protesta a Petro por su defensa de Jorge Glas y llama a consultas a su embajador en Bogotá

El mandatario colombiano se refirió al exvicepresidente como un “preso político”. Quito pide no intervenir en asuntos internos y enfocarse en la seguridad de la frontera

La relación entre Ecuador y Colombia sumó este martes un nuevo capítulo de tensión. El Gobierno de Daniel Noboa envió una nota diplomática de protesta a Bogotá y llamó a consultas a su embajador, Arturo Félix Wong, en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha calificado como “preso político” al exvicepresidente Jorge Glas y ha pedido su liberación o entrega. En Quito, esas palabras no han caído bien y como una intromisión directa en asuntos internos y ha molestado que intente trasladar el caso al terreno internacional.

En un mensaje en X, Petro insistió que “en América no deben existir presos políticos” y aseguró haber planteado personalmente el tema a Noboa durante un encuentro previo en las islas Galápagos, donde fue invitado por el jefe de Estado de Ecuador. “Le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió el presidente colombiano.

La respuesta de Noboa fue inmediata. “Desde afuera, quieren vender el cuento de los “presos políticos” para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, escribió el mandatario de Ecuador en X, quien en el mismo mensaje reclamó que constituye un atentado contra la “soberanía y una violación al principio de no intervención”.

La carta de protesta enviada por Cancillería subraya que Glas enfrenta procesos judiciales y su situación no corresponde a una persecución política. “Es un tema estrictamente de la justicia ecuatoriana”, recalcó la canciller Gabriela Sommerfeld, que considera improcedente cualquier intervención externa. “Colombia no se puede pronunciar ni peor aún solicitar a organismos internacionales sobre este caso”, señaló Sommerfeld en una entrevista a una radio local, “Nosotros no opinamos sobre quién está o no está preso en territorio colombiano”.

La nota enviada a la Cancillería colombiana solicita que se suspendan las referencias al caso Glas y que el diálogo bilateral se enfoque en los temas de seguridad, considerados por Ecuador como el punto crítico para destrabar la tensión comercial. Las disputas se remontan a enero, cuando Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos, denunciando la falta de acción del Gobierno vecino frente al crimen organizado en la frontera compartida. Apenas un mes después, el arancel se elevó al 50%. La Comunidad de Naciones Andinas intentó mediar entre los dos países, pero la única reunión que logró concretar no produjo ningún acuerdo.

No es la primera vez que Gustavo Petro reclama públicamente la liberación de Jorge Glas, a quien incluso le otorgó la ciudadanía colombiana el año pasado y considera un “preso político”. “Hay una provocación, porque de la nada salen este tipo de mensajes. Hemos intentado mantener una vecindad cordial”, dijo la canciller. Como respuesta, Ecuador no solo envió una “enérgica nota de protesta”, sino que también llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, quien se espera llegue en las próximas horas.

El mensaje de Petro en X se produjo justo después de que un juez rechazara el habeas corpus solicitado por la defensa de Glas, que pedía aumentar sus porciones de comida y garantizar atención especializada en la cárcel del Encuentro. Según un informe del SNAI, la institución que administra las cárceles, al exvicepresidente se le proporciona una dieta balanceada que incluye pollo al horno con finas hierbas o pasta con albóndigas en salsa napolitana, además de Ensure como suplemento alimentario.