La captura de un hombre destapa una red internacional de explotación sexual entre Colombia y México

La familia de María Camila Díaz le perdió el rastro hace más de un año. La joven de 25 años, que decidió irse a México a trabajar temporalmente como mesera, se comunicó con su familia por última vez el 26 de febrero de 2025, según ha contado su hermana a varios medios. Luego, dejaron de entrar los mensajes a su celular y desde entonces no supieron más de ella. La esperanza de encontrarla resucitó este lunes, tras la captura de Edgar Johan Taborda Ortiz en Antioquia. Según las autoridades de este país, el hombre de 31 años forma parte de la red de trata de personas con fines de explotación sexual que habría sido responsable de la desaparición de la mujer.

Durante una rueda de prensa de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia, Óscar Mauricio Rico, general y director de Protección y Servicios Especiales de esa institución, aseguró que una investigación de más de un año permitió identificar a Taborda como el principal responsable de la desaparición de Díaz. El capturado tiene antecedentes por trata transnacional, estafa agravada y desaparición forzada. Además, las autoridades colombianas lo señalan de ser el principal reclutador y articulador de una red de engaño a mujeres colombianas, en la que se les prometían trabajos falsos en México para, una vez allí, explotarlas sexualmente.

Ese habría sido el caso de María Camila. “Las hipótesis de las autoridades de la Ciudad de México y Colombia hablan de una posible desaparición forzada, presuntamente ordenada por esta estructura criminal que atentó contra su vida y que fue amenazada anteriormente”, declaró Rico, que aseguró que Taborda la contactó y gestionó su traslado a la capital mexicana. De acuerdo con Andrés Montes, el abogado de la familia Díaz, sus seres queridos confían en que María Camila sigue con vida, pese a que no han recibido ningún tipo de información sobre su paradero por parte de las autoridades de ningún país.

La lucha contra las redes de trata con fines de explotación sexual entre Colombia y México suma ya varios años. En general, el patrón suele ser el mismo: delincuentes contactan a mujeres jóvenes a través de redes sociales, y les prometen que pueden conseguirles trabajo como meseras o modelos en lugares turísticos como Cancún o Ciudad de México. Los supuestos empleadores les garantizan los tiquetes aéreos y la vivienda. Pero, luego de trasladarlas, las incomunican, las amenazan y las prostituyen.

Ese fenómeno se ha ido haciendo público a partir de casos masivos y notorios. Uno de los más mediáticos se registró en enero de 2024, cuando ocho colombianas denunciaron en redes sociales que estaban siendo retenidas contra su voluntad en el estado de Tabasco, en el sur de México. Gracias a su alerta, las autoridades locales pudieron rescatarlas y repatriarlas. Otro caso similar se presentó el año siguiente, esta vez en el estado caribeño de Quintana Roo, cuando 14 mujeres colombianas fueron liberadas de una red que las obligaba a prostituirse en zonas como Cancún y Playa del Carmen.