Video | Rescatan a seis hermanos escondidos en la selva para huir del reclutamiento forzado de una disidencia de las extintas FARC

Seis hermanos fueron rescatados en una operación militar tras permanecer ocultos durante varios días en la selva colombiana para evitar ser reclutados a la fuerza por disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó este martes el ejército colombiano. En un video oficial, se observa al personal militar preparándose para la operación, incluyendo el uso de un helicóptero. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que cinco menores y una joven —todos miembros de la misma familia— fueron rescatados.

Los hermanos estaban siendo amenazados por el grupo criminal disidente que encabeza alias Calarcá, agregó. Los padres de los niños alertaron a las autoridades de que los menores y la joven de 18 años se habían escondido en la selva del departamento de Caquetá, en la Amazonía colombiana. Durante aproximadamente tres días, los menores y la joven soportaron condiciones extremas.

El gobierno de Gustavo Petro mantiene conversaciones de paz con la disidencia autodenominada Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), que encabeza alias Calarcá. El gobernador departamental, Luis Francisco Ruiz, declaró el martes que los disidentes primero secuestraron a los padres de los menores y los sometieron a trabajos forzados. Los padres lograron escapar y se dirigieron a una unidad militar. Allí, informaron a los militares que el grupo disidente los había amenazado con reclutar a sus hijos. Para protegerlos, los padres le pidieron a un trabajador de su finca que escondiera a los seis hermanos en la selva.