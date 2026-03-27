Frisby España gana una batalla legal a la empresa colombiana y podrá abrir sus restaurantes de Madrid y Barcelona
La decisión de la justicia española no entra en el fondo del asunto, pero permite a la compañía europea poner en marcha su lanzamiento
Frisby España, la empresa europea que está desde hace un año en un pleito comercial contra Frisby Colombia, la icónica cadena de restaurantes de pollo frito, podrá comenzar sus operaciones y abrir sus sedes en Madrid y Barcelona. Así lo ha anunciado el representante de la compañía, Charles Dupont, tras haber ganado una de las múltiples batallas legales que lo enfrentan a la compañía latinoamericana. Se trata de una decisión de la Audiencia Provincial de Alicante que, sin embargo, no entra en el fondo del asunto, que solo puede resolver la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, por sus siglas en inglés). Es este organismo el que decide si Frisby Colombia realmente ha usado su marca en territorio europeo y puede definir el resultado final de la disputa legal.
Noticia de última hora. Habrá actualización en breve
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