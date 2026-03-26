Videoanálisis | El ‘Me Too’ de los medios colombianos pone bajo lupa el acoso sexual en las salas de redacción

Las denuncias contra dos presentadores de Noticias Caracol motivaron a que reporteras de todo el país criticaran la violencia de género en sus espacios de trabajo

Cuando los micrófonos y la cámaras se apagan en las salas de redacción del país, las reporteras colombianas dicen que quien entra al salón es el acoso sexual. Así lo han denunciado decenas de ellas esta semana después de que Caracol Noticias anunciara que terminan su relación laboral con dos de sus presentadores estrella, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, tras escuchas las denuncias de acoso sexual en contra de los dos hombres.

Los dos reporteras niegan los señalamientos, y dicen querer esperan que las investigaciones correspondientes les den la razón. Pero si bien no es la primera vez que una reportera denuncia acoso sexual dentro de una redacción, sí ha sorprendido al país las protestas de muchas por el acoso que vienen callando desde hace años.

De acuerdo a una encuesta hecha por el Observatorio de la Democracia Universidad de Los Andes, del 2020, 6 de cada 10 mujeres periodistas dice haber sido víctima de violencia de género en sus espacios laborales, y de esas 79% dice que quien les acosó fue un superior dentro de su empresa. Ahora las mujeres reporteras de Colombia piden en redes que se acabe lo que llaman el ‘Pacto de Silencio’ en los medios de comunicación.