El presidente de Caracol Televisión pide disculpas por los casos de acoso sexual en la empresa: “lo sentimos profundamente”

Gonzalo Córdoba, presidente del canal más visto del país, ha pedido disculpas públicas por los casos de acoso sexual que se han reportado en los últimos días dentro de la empresa. “A quienes han vivido situaciones que no deberían ocurrir en ningún entorno laboral, dentro o fuera de Caracol, quiero expresarles algo con claridad: lo sentimos profundamente”, dice la carta del presidente de Caracol Televisión y que se ha difundido en redes sociales. “Corresponde reconocer que, si existieron conductas indebidas, deben conocerse y deben tener consecuencias”, añade.

Córdoba también anuncia que ha ordenado una investigación independiente para que se escuchen las denuncias dentro de la empresa, pero también se estudien los “ajustes que se requieren para afrontar el futuro”. Para eso ha escogido a una de las juristas más respetadas del país en el campo de la libertad de expresión, la abogada Catalina Botero Marino, quien fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, magistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional.

“Vamos a revisar nuestros protocolos, reforzar los mecanismos de denuncia y asegurar que existan procedimientos claros y confiables”, promete la carta. “A quienes han tenido el valor de hablar, les debemos respeto. Y a quienes todavía no se sienten en condiciones de hacerlo, deben saber que este también es su espacio”.

La carta refuerza la imagen que ha querido dar Caracol Televisión desde el viernes pasado, cuando contaron por primera vez que dos de sus presentadores estrella habían sido denunciados por acoso sexual. EL PAÍS supo que ese mismo viernes hubo una reunión con toda la redacción para reforzar el mensaje al decir que el protocolo de denuncias dentro de la empresa. El fin de semana, además, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, leyó un comunicado públicamente en el que aseguró que el canal está del lado de las víctimas. “Para Caracol es un hecho doloroso, para mí como director, es un hecho triste. Pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor”, dijo.

El martes, después de que muchas mujeres compartieran sus historias de acoso en redes en el canal pero también en otros medios, el canal decidió anunciar que terminaba el contrato laboral con los dos presentadores señalados, Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, dos de las caras más visibles durante varias décadas en el noticiero de Noticias Caracol.

Al mismo tiempo que las denuncias han pasado en Caracol Noticias, la Fiscalía General anunció el martes que ha abierto una línea de investigación para escuchar los casos, y también el Ministerio del Trabajo, liderado por el ministro Antonio Sanguino, anunció que también estará investigando las denuncias. Esta mañana el Ministerio compartió fotos de sus funcionarios en las instalaciones del canal, contando que “avanza con el Plan nacional de inspección a medios de comunicación en Colombia que inicia con la inspección en el medio de comunicación Caracol Televisión”.

Las denuncias de Noticias Caracol han despertado una ola de indignación entre las mujeres reporteras, con decenas de ellas contando en redes sociales sus historias de acoso sexual en noticieros, periódicos o programas de radio. Varias voces también han retomado un caso contra el gerente de la empresa de medios públicos, Hollman Morris, quien es amigo del presidente Gustavo Petro y ha sido señalado en el pasado de violencia de género. Este miércoles la bancada de mujeres del oficialismo, el partido Pacto Histórico, le pidió al gerente renunciar a su cargo. “Instamos a que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”, dice la carta de las congresistas.

El escándalo ocurre en medio de un contexto electoral, a solo dos meses de las elecciones presidenciales a finales de mayo. No solo se ha señalado a Morris, sino que la candidata de la derecha, Paloma Valencia, ha hecho una denuncia pública este jueves contra el viceministro de la Igualdad, Axcan Duque Gámez, por enviar “una foto con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento”. En el ‘Me Too’ de las periodistas colombianas, los partidos de izquierda y derecha en la contienda electoral también buscan tener una voz.