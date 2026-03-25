Los alcaldes de las grandes ciudades arremeten contra Petro: “Les ha dado la espalda a las capitales”

Las capitales colombianas han hablado, y lo han hecho con molestia. Durante la asamblea general de Asocapitales, la organización que reúne a los alcaldes de las 32 capitales departamentales, se alcanzó una “conclusión unánime”, en palabras del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien asumió la vocería: “El Gobierno nacional le dio la espalda a las ciudades capitales”.

El político centrista dio esa declaración tras la primera jornada de reuniones en Medellín, de este martes. El encuentro continúa hoy, con discusiones entre los mandatarios locales asuntos como seguridad, economía, emprendimiento, productividad y gobernanza. La asamblea ha tenido un gran componente político: además de las críticas al Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro, los alcaldes han pedido a los candidatos presidenciales que expliquen cómo articularán su relación con los gobiernos locales, garantizando criterios objetivos en la asignación de recursos y respeto por la institucionalidad y los proyectos territoriales.

La sensación de abandono, insistió Galán, es general. “No es un tema de una alcaldía ni una discusión entre un gobierno local y la nación, sino un sentimiento generalizado”, afirmó. Según explicó, varios alcaldes están “profundamente preocupados” por una “caída muy significativa” en la inversión nacional. Citó ejemplos de ciudades intermedias que tienen poco músculo fiscal propio, como Pasto, Popayán, Ibagué y San José del Guaviare. El mandatario bogotano señaló al Gobierno de contradecir con ello su discurso de fortalecimiento territorial. “Se ha hablado mucho de inversión en los territorios, pero eso no se ha reflejado en realidades”, señaló. En consecuencia, advirtió, las ciudades enfrentan retos cada vez mayores con menos herramientas para abordarlos.

Esa queja se da, según Galán, en una “ausencia de diálogo y de construcción colectiva” entre el Ejecutivo y las capitales. Como ejemplo, mencionó el avance del metro de Bogotá, un megaproyecto que, dijo, ha enfrentado obstáculos desde el Gobierno nacional que lo “quiere parar desde que arrancó”, pese a tratarse de la obra más grande del país. “Este gobierno no ha respetado a las ciudades y sus proyectos”, ha concluido. La Nación financia el 70% de la primera línea del metro de Bogotá desde antes de la llegada de Petro al poder, y su Gobierno firmó un convenio para cofinanciar la segunda línea bajo el mismo modelo, que permite aportes nacionales de hasta el 70%.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los opositores más visibles del presidente Petro y quien fuera su contendor por la presidencia en 2022, fue más allá. Aseguró que desde el inicio de su mandato, en enero de 2024, dio por descontado que no recibiría apoyo del Gobierno nacional para su ciudad. “Soy consciente del odio que me tiene el presidente y del que le tiene a Medellín y Antioquia”, afirmó sobre el departamento del que es capital Medellín, y que suele votar a la derecha. No obstante, Fico, como es conocido, dijo haberse sorprendido por lo que considera un abandono generalizado de las regiones.

El presidente no ha guardado silencio ante las críticas. Su respuesta llegó esta mañana a través de X, su canal de comunicación predilecto. No solo rechazó las acusaciones, sino que afirmó y contraatacó. Aseguró que “los alcaldes de oposición” no ven su trabajo conjunto con las regiones y los acusó de privilegiar intereses de grupos de poder en sus ciudades. Además, enumeró varias inversiones: además del financiamiento del metro de Bogotá, mencionó la construcción del hospital San Juan de Dios en la capital, los aportes a la Universidad de Antioquia en Medellín y programas sociales en distintas ciudades. También mencionó subsidios para poblaciones vulnerables, infraestructura de transporte y bonos pensionales para adultos mayores. “La oposición los dejó ciegos”, concluyó.

Las tensiones se dan en un contexto de creciente protagonismo de los gobiernos locales en temas clave como la seguridad. La semana pasada, Galán reunió a 17 congresistas de Bogotá, actuales y electos, para impulsar cambios legislativos nacionales para fortalecer su política distrital en esa materia; en Barranquilla, Alex Char anunció una inversión de 14.000 millones de pesos para fortalecer el Gaula Militar; en Medellín, Gutiérrez ha centrado su discurso en la reducción de homicidios y la cooperación internacional; y ciudades como Cali o Bucaramanga han impulsado estrategias propias contra el microtráfico y la violencia urbana.

En este escenario, la asamblea de Asocapitales sirvió también como plataforma para enviar un mensaje a quienes aspiran a la presidencia. “Queremos que el país conozca qué piensan sobre la relación entre la nación y los territorios”, dijo Galán, recordando que las ciudades capitales concentran cerca del 50% de la población del país. Ese llamado apunta a dos frentes. Por un lado, definir el respaldo del Gobierno nacional a proyectos estratégicos en las ciudades y, por otro, establecer reglas claras para la asignación de recursos, de modo que no dependan de afinidades políticas, sino de criterios técnicos.

De cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, esta disputa pone en el tablero no solo la ejecución de obras o la asignación de recursos, sino el modelo de gobernanza territorial y quién tiene la última palabra sobre el desarrollo de las ciudades.