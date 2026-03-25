La Colombia que soñamos: EL PAÍS lanza una serie de entrevistas semanales de Diana Calderón

EL PAÍS América Colombia estrena este miércoles un nuevo formato de entrevistas en video. Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, charla cada semana y hasta las elecciones presidenciales con una figura significativa sobre la sociedad colombiana y su trayectoria personal, como forma de conocer el país que sueñan protagonistas muy diversos. En plena campaña electoral, en la que se discuten las propuestas y visiones de los 14 candidatos que estarán en el tarjetón, estas conversaciones buscan provocar la reflexión y el debate desde distintas perspectivas.

Para ello, la serie reúne voces diversas, desde excombatientes o académicos hasta artistas y líderes empresariales. Todas son personas que marcan la agenda y reflejan una sensibilidad específica. Calderón busca abrirse a lo más íntimo de cada trayectoria para profundizar en lo que los colombianos han construido desde sus orígenes, sus oficios y sus memorias colectivas. La también columnista de EL PAÍS inicia la serie con una entrevista a Pastor Alape, firmante de paz y uno de los excomandantes de las extintas FARC que ha liderado un largo proceso para pedir perdón, dar la cara a las víctimas y buscar espacios para restaurarlas en sus derechos.

Las entrevistas serán publicadas cada miércoles en la página web y el canal de YouTube de EL PAÍS América Colombia.