La Colombia que queremos: Pastor Alape frente al espejo

Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, entrevista a Pastor Alape en la primera entrevista de su serie semanal. El firmante de paz de las FARC habla de cómo transitó de buscar el poder con los fusiles a estar comprometido con la paz, de cómo lograr el perdón, o de cómo ve hoy a sus antiguos compañeros en armas que siguen en la guerra, como alias Iván Márquez. También critica la política de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro, propone un pacto político nacional y describe la Colombia que sueña para 2025.

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