Los críticos del Gobierno de Petro denuncian al menos 12 accidentes de aeronaves de las fuerzas militares desde 2022

El fatal accidente de un avión del ejército colombiano que cayó a tierra minutos después de despegar en la mañana de este lunes en la zona rural del municipio de Puerto Leguizamón, en Putumayo, ha desatado fuertes críticas al Gobierno de Gustavo Petro. Sectores independientes y de oposición afirman que el hecho trágico en el que murieron al menos 66 soldados, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, es una muestra más de la “crisis” que padece la fuerza aérea del país desde que el presidente de izquierda llegó al poder.

El exviceministro de defensa Gustavo Niño aseguró que cada 100 días se siniestra una aeronave de fuerzas militares en el Gobierno de Petro. “Esto ya no es coincidencia, es deterioro operativo”, aseguró en su cuenta de X. Niño, que le ha hecho seguimiento a los accidentes más recientes, afirma que en los últimos 43 meses se han accidentado 12 aeronaves del Ejército y la Policía. “No es un caso aislado”, insiste, “es el reflejo de una capacidad aérea que se está debilitando”.

La representante a la cámara del Partido Conservador Juana Carolina Londoño, quien es parte de la Comisión Segunda que trata temas de Defensa, coincide con Niño. “En 43 meses han ocurrido por lo menos 12 accidentes de aeronaves pertenecientes a las fuerzas militares y a la fuerza aérea”, escribió en sus redes sociales. “Con el lamentable accidente de hoy revive la pregunta que desde mayo del 2024 hemos hecho al Gobierno desde la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes: ¿Se hace el mantenimiento debido de las aeronaves? ¿O los presupuestos en este gobierno terminan en otros intereses distintos a la seguridad nacional?“. Hasta el momento de publicación de este artículo, el Ministerio de Defensa no ha confirmado a este medio el número de accidentes desde que Petro llegó al poder. Tampoco se conocen las causas específicas del accidente ocurrido este lunes en el departamento del Putumayo.

El exfuncionario de Gobierno de Iván Duque afirma que la causa de fondo son los recortes en operación aérea. “Menos recursos para funcionamiento y una realidad crítica: hasta el 60% de la flota en tierra. Menos horas de vuelo igual a menos entrenamiento igual a mayor riesgo. Esto no es discurso, es doctrina operacional básica, concluye Niño.

Militares trasladan a heridos del accidente del avión de la Fuerza Aérea colombiana, este lunes. Ministerio de Defensa

Hace un año, EL PAÍS habló con Jorge Mantilla, investigador experto en temas de conflicto y seguridad, sobre el estado de la flota aérea del Ejército. Ya en ese momento eran evidentes los problemas: “Las fuerzas militares han perdido poder aéreo en este Gobierno”. Mantilla, doctorando en Criminología, Derecho y Justicia en la Universidad de Illinois en Chicago, mostraba un panorama preocupante. “Cerca del 60 % de la flota aérea colombiana está hoy en el suelo. No puede volar o porque requiere mantenimiento, o porque está en una fase de obsolescencia, o porque no hay gasolina”. De acuerdo con el investigador, para el segundo semestre de 2024 solo el 25% de los helicópteros y el 60% de los aviones estaban operando. “En 2022 la Policía Nacional contaba con 96 aeronaves operativas, a junio del 2024 eran 69″.

Laura Lizarazo, analista para Colombia de Control Risks especializada en conflicto armado, coincidía con el diagnóstico del problema. “Los pilotos han reducido significativamente sus horas de entrenamiento. En su pico de capacidades, un piloto volaba 100 horas al mes, a inicios de 2024 eso pasó a 10 horas”. Uno de los factores que ha producido esa pérdida de capacidad, según Mantilla y Lizarazo, fue la reducción del presupuesto. En noviembre del 2024, el Ministerio de Defensa redujo la asignación para gastos de funcionamiento, con 14.000 millones de pesos menos para el combustible de las aeronaves. “Si se reduce la gasolina, los pilotos pierden horas de vuelo. Eso se ve reflejado en que tenemos una fuerza aérea menos experimentada que la de hace unos años”.

Algunos de los peores accidentes de helicópteros y aviones de las fuerzas armadas en este Gobierno ocurrieron en 2023 y 2024. El 19 de marzo, por ejemplo, una aeronave del ejército se estrelló en Quibdó, Chocó, y causó la muerte de cuatro militares. Las víctimas fueron el capitán Héctor Mauricio Jerez, la teniente Julieth García, el sargento Johan Orozco y el sargento Rubén Leguizamón. De acuerdo con una investigación posterior, la causa más probable del siniestro fue un problema mecánico por el mal estado de algunas partes del helicóptero. Se descartaron los errores humanos y condiciones climáticas adversas. “La humedad desgastó los tornillos dentro de una de las palas del rotor de cola, provocando su desprendimiento en pleno vuelo. La aeronave, al perder el rotor de cola, no pudo mantener el control y se precipitó a tierra”, dice la investigación. El primero de julio del mismo año ocurrió un doble accidente con dos aviones de las fuerzas armadas que se estrellaron en el cielo de la base aérea de Villavicencio, en el departamento del Meta. De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrió mientras realizaban vuelos de entrenamiento para el desfile del 20 de julio. Falleció uno de los pilotos, el teniente coronel Mario Andrés Espinoza González. EL 3 de octubre del mismo año se desplomó otro helicóptero en el municipio de Anorí, Antioquia, con 9 militares a bordo.

A inicios de 2024, el 5 de febrero, un helicóptero Black Hawk se estrelló en el departamento de Chocó, muy cerca de la frontera con Panamá, y murieron cuatro militares. En esa ocasión hubo un problema durante el aterrizaje, en el que se presentó un fenómeno aerodinámico conocido en la aviación como hundimiento con potencia, en el que piloto pierde el control de la nave y no la puede frenar. Menos de un mes después, el 22 de febrero del 24, otro Black Hawk, esta vez de la Policía, cayó al suelo en el departamento de Antioquia, en un accidente con cuatro víctimas mortales. El 29 de abril de 2024 ocurrió otro accidente fatal, en el que un helicóptero ruso MI-17 del Ejército se precipitó al suelo mientras realizaba labores de abastecimiento para las tropas en el sur del departamento de Bolívar. Entonces murieron nueve personas por causa, en principio, de las malas condiciones climáticas. EL 29 de septiembre fallecieron otros ocho militares después de que un avión de la Fuerza Aérea cayera en el departamento de Vichada, en el oriente del país, mientras se encontraba en una misión humanitaria.