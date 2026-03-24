Lo que se sabe y lo que no del accidente aéreo en el Putumayo que deja 69 militares muertos

El avión Hércules transportaba 126 personas y cayó pocos minutos después de despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo. El Ministerio de Defensa reporta 69 muertos. Aún no se conocen las causas del siniestro

El accidente de este lunes de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, en el que han muerto al menos 69 soldados, deja muchas preguntas aún sin resolver. Aunque las autoridades locales aseguran que hay 70 soldados fallecidos, el Ministerio de Defensa mantiene la cifra de 69 fallecidos, pues la identificación de los restos calcinados puede ser difícil. El principal interrogante es qué causó el siniestro: Las fuerzas militares descartan un ataque, investigan aún si hubo fallas mecánicas, falta de mantenimiento o errores humanos.

¿Qué avión era?

Un Hércules C-130, matrícula FAC 1016, que tiene como misión principal el transporte de tropas y materiales de combate. Su velocidad máxima es de 592 kilómetros por hora. Normalmente, la tripulación es de seis personas: un piloto, un copiloto, un navegante, un ingeniero de vuelo y dos maestros de carga. Su autonomía es de 9 horas de vuelo con los tanques de gasolina llenos y su peso máximo es de 70.300 kilogramos, de los que 33.000 son libres, para su carga. Es fabricado por la multinacional estadounidense Lockheed Martin desde mediados del siglo XX.

¿Cuántos aviones Hércules tiene Colombia?

Según datos que aparecen en la página de las Fuerzas Aeroespaciales, Colombia tenía 13 aviones Hércules. Con el accidente, la flota queda reducida a 12. Los primeros dos llegaron al país en 1968.

¿Quién compró el avión?

El avión fue donado por el Gobierno de Estados Unidos en 2020, como parte del programa de Artículos de Defensa Excedentes. Fue el primero de un grupo de tres aviones entregados bajo este convenio de cooperación. En 2021, el Gobierno de Iván Duque contrató un mantenimiento integral, que costó más de 11.000 millones de pesos, con la estatal Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. El 21 de diciembre de 2023, el Gobierno Petro recibió el avión de esa compañía, que forma parte del grupo empresarial de la Defensa que maneja el Ministerio de Defensa.

¿De dónde salió y para dónde iba el avión?

El vuelo salió de la base aérea de Puerto Leguízamo, un pequeño municipio en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia y cerca de la triple frontera con Ecuador y Perú. Su destino era Puerto Asís, capital comercial del departamento amazónico. La distancia entre ambos puntos es de aproximadamente 210 kilómetros, por lo que los vuelos en esta ruta suelen durar poco menos de una hora. La región es una de las más afectadas por la violencia en Colombia por la disputa territorial entre las disidencias de las FARC y otros grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.

¿A qué hora ocurrió el accidente?

El avión cayó al suelo a las 9:50 de la mañana de este lunes festivo 23 de marzo, solo unos minutos después de haber despegado. Se sabe que solo alcanzó a volar 1,5 kilómetros antes de desplomarse en medio de la selva, en la finca de un campesino.

¿Cuántos militares iban a bordo?

De acuerdo con los reportes del Ministerio de Defensa, en el avión viajaban dos pelotones de soldados. En total volaban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional.

¿Cuántos han muerto?

Hasta el último reporte oficial del Ministerio de Defensa, había 69 fallecidos: 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional. Sin embargo, el alcalde de Puerto Leguízamo aseguró este martes en diálogo con medios de comunicación que las muertes son 70. Solo uno de los pasajeros salió totalmente ileso. 57 militares fueron rescatados y evacuados: 8 trasladados a la ciudad de Florencia y 49 a Bogotá, de los cuales 19 reciben atención en el Hospital Militar Central, un centro de alta complejidad, y 30, que no revisten mayor gravedad, en el Batallón de Sanidad Militar.

¿Por qué suenan detonaciones después del accidente?

El ministro de Defensa explicó que, como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó. “Esto corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”, dijo en sus declaraciones en la tarde del lunes.

¿Qué causó el accidente?

El Gobierno de Gustavo Petro ha descartado la posibilidad de que el accidente haya sido causado por un ataque terrorista. También se descartó que el problema haya sido alguna condición climática adversa. Falta por esclarecer si fue un problema de mantenimiento, alguna falla mecánica o algún error humano.