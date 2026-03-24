La Justicia ordena la captura contra siete mandos de la Segunda Marquetalia por el asesinato de Miguel Uribe

Entre los cabecillas buscados y por los que se ofrecen recompensas de más de un millón de dólares están alias ‘Iván Márquez’ y el ‘Zarco Aldinever’, de quien la Fiscalía no tiene pruebas de que haya muerto

La Fiscalía colombiana ha dado otro paso contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia, la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc, a quienes señala como responsables por el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Este martes, la fiscal general Luz Adriana Camargo informó que la entidad obtuvo de la justicia órdenes de captura en contra de los siete principales mandos de dicha organización. Entre ellos figuran el otrora miembro del secretariado de las Farc, Luciano Marín Arango, Iván Márquez, y José Manuel Sierra, Zarco Aldinever, señalado de ser el cerebro del atentado. Del segundo, la Fiscalía dice no tener pruebas de que hubiera muerto, pese a que la Segunda Marquetalia y la Fuerza Pública han asegurado que falleció en una emboscada.

Además del anuncio, las autoridades han ofrecido incentivos para quienes entreguen información que dé con sus capturas. “Se ha dispuesto un ofrecimiento público de una gran recompensa”, dijo el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, quien acompañó a la fiscal durante la rueda de prensa. El afiche creado para ello ofrece montos que van desde 500 millones hasta 5.000 millones de pesos (desde unos 135.000 hasta 1,3 millones de dólares), de acuerdo con el nivel de responsabilidad de cada uno.

La máxima recompensa es por Iván Márquez. Desde 2022, en repetidas ocasiones se ha rumorado que Márquez pudo haber muerto, pero reapareció en mayo de 2024. Le siguen el Zarco Aldinever y Gener García Molina, alias Jhon 40, por quienes se ofrece cerca de un millón de dólares. Con una recompensa de 2.000 millones de pesos (cerca de 540.000 dólares) figuran Jhon Jairo Bedoya Arias, Rumba; Alberto Cruz Lobo, Enrique Marulanda, y Diógenes Medina, Gonzalo o Chalo. Finalmente, por Kendrick Téllez Álvarez, Yako, las autoridades ofrecen poco más de 130.000 dólares. De acuerdo con la Fiscalía, este último fue integrante del frente 53 de las antiguas FARC, pasó a ser parte de la Segunda Marquetalia y desde allí sirvió de enlace entre el grupo criminal y la banda urbana que ejecutó el crimen contra Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Apenas días después del ataque, las primeras capturas empezaron a apuntar a que ese grupo estuvo detrás del homicidio, una hipótesis que con el tiempo fue cobrando cada vez más fuerza. El vínculo de varios de los primeros capturados con el departamento del Caquetá, en el oriente del país y donde hace presencia dicha disidencia, señaló su posible responsabilidad. Nueve meses después del asesinato —con nueve capturas y tres condenas de por medio—, la hipótesis ha ganado solidez. De acuerdo con la fiscal Camargo, “el magnicidio no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación estructurada”, ordenada por la Segunda Marquetalia con el objetivo de “desestabilizar la democracia”.

La orden habría salido directamente del Zarco Aldinever, el segundo hombre de la disidencia y una de las personas de mayor confianza de Márquez. A inicios de agosto, mientras Miguel Uribe aún luchaba por mantenerse con vida en la Clínica Santa Fe, el grupo informó a través de un comunicado que el Zarco había muerto en una emboscada de la guerrilla del ELN, con la que dicho grupo se disputa el control de algunas zonas del país. “Fuimos traicionados por una organización que considerábamos hermana en la lucha por una nueva Colombia en paz. El ELN actuó con alevosía y traición”, dijo el grupo.

Aunque inicialmente las Fuerzas Armadas no confirmaron dicha información, el 12 de agosto le dieron total credibilidad. “El ELN asesinó al Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia, muy cerca de la frontera colombo-venezolana, por la pelea por el narcotráfico. Al parecer, entre ellos mismos se robaron un cargamento de cocaína y se desató una pugna criminal entre carteles”, dijo entonces el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Sin embargo, la fiscal Camargo apunta a que aún no existe dicha certeza. El paradero de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe sigue siendo un misterio.