La fiscal general fortalece la investigación del ‘Me Too’ colombiano en los medios de comunicación

La Fiscalía colombiana ha tomado esta mañana tres decisiones que demuestran que su máxima autoridad, Luz Adriana Camargo, quiere fortalecer el enfoque de género del ente acusador. Primero, ha abierto un canal especial para atender las denuncias que en los últimos días se han viralizado en redes sociales contra periodistas en distintos medios por violencia sexual. De acuerdo a un comunicado de prensa, ha habilitado el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co “para recibir, dirigir, y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género”. Luego, la fiscal Camargo ha añadido algo más específico. El comunicado dice que, en cuanto a la investigación interna que Caracol Televisión reveló el viernes pasado contra sus periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas por “presunto acoso sexual”, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación formal. Y tercero, la fiscal ha ordenado que el polémico caso judicial contra una ciudadana que denunció a Hollman Morris por acoso sexual, el poderoso director de la empresa de medios públicos RTVC, cambie de manos y sea revisado por un fiscal de más alto rango. Ella, Lina Castillo, fue acusada de injuria y calumnia por Morris, y la Fiscalía ya la acusó formalmente ante un juez.

Colombia está en medio de un Me Too en los medios de comunicación. El movimiento inició con el anuncio de Caracol Televisión de haber activado sus protocolos para proteger a las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual. Luego, en redes sociales, varias reporteras empezaron a compartir información sobre Orrego y Vargas, sin revelar sus nombres. Las reporteras también hablaron de otros casos en distintos medios de comunicación. “Estamos recibiendo el respaldo de un equipo jurídico que se encargará de analizar cada caso y orientar a las víctimas sobre las rutas legales disponibles”, dijo Mónica Rodríguez, quien trabajó en Noticias Caracol y ahora ha estado recibiendo las denuncias.

El conglomerado empresarial del que hace parte Caracol Televisión ―donde también están Blu Radio y el diario El Espectador― ha dicho que respalda las investigaciones. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, dijo el fin de semana que esperan hacerlas con el rigor necesario: “Aquí no somos jueces, pero tampoco somos espectadores”. Néstor Morales, director de Mañanas Blu Radio, es cercano a los denunciados y denunciantes, dijo “lo único importante aquí son las víctimas de casos de acoso sexual”, y que le cree a quienes denunciaron. “Celebro que la Fiscalía esté investigando”, añadió. Y Camila Zuluaga, quien trabaja en Blu y Noticias Caracol, aplaudió a “las mujeres jóvenes que se atrevieron a denunciar”.

Al tiempo que el conglomerado privado empezó a recibir la atención, varias reporteras ampliaron el foco para denunciar lo que ha pasando también con periodistas de los medios públicos. La semana pasada, la justicia llevó a cabo una audiencia penal contra Lina Castillo, procesada por los delitos de injuria y calumnia. En 2019, Castillo denunció en los medios a Hollman Morris, ahora director de RTVC y amigo cercano del presidente Gustavo Petro, de acoso sexual. “Un día me decía que él quería estar con una morena y me picaba el ojo”, denunció ella sobre la época en la que trabajó en la oficina de Morris como concejal de Bogotá. Morris respondió con una denuncia penal en el caso que llegó a su primera audiencia la semana pasada, después de que la Fiscalía decidiera a acusar a Castillo de los dos delitos.

“La Fiscalía ya ha reconocido que no aplicó el enfoque de género durante la investigación y, a pesar de ellos, la jueza María del Pilar Rivera Vieda, del Juzgado 123 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá, siguió el proceso”, dice una carta firmada por más de 100 reporteras que se solidarizan a Castillo. “Las abajo firmantes solicitamos a la justicia colombiana y a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se ofrezca un juicio con garantías y con enfoque de género”, añaden en la carta.

La fiscal atendió el llamado y decidió elevar el caso a uno de los fiscales de más alto rango del país, al moverlo de la Fiscalía Seccional de Bogotá a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema. “La jurisprudencia también ha señalado que, en caso que el agresor denuncie a la víctima por injuria o calumnia, es deber de la Fiscalía evaluar dicha denuncia con enfoque de género, para que esta no tenga un efecto “silenciador” en las víctimas", dice la resolución de la Fiscalía sobre el caso. “Si bien la Fiscalía General de la Nación ha implementado capacitaciones a los fiscales de las Direcciones Seccionales en materia de perspectiva de género, lo cierto es que, los casos que involucran violencias contra las mujeres, en particular, en contextos de asimetría de poder y jerarquía laboral, exigen la aplicación de estándares de debida diligencia y mayor rigurosidad analítica para visibilizar este tipo de victimizaciones y aplicar enfoques de interseccionalidad”, añade el ente acusador para explicar el cambio.

Camargo, una penalista que ocupa la Fiscalía desde marzo de 2024, llegó al cargo ternada por el presidente Gustavo Petro y hasta ahora ha mantenido un perfil comparativamente bajo frente a sus antecesores. Asumir este liderazgo en el Me Too de los medios le da visibilidad justo cuando sus relaciones con el mandatario se han agrietado. La distancia se ha dado en parte porque Petro ha señalado en distintas ocasiones a la Fiscalía de ser lenta o de seguir hipótesis que considera equivocadas, como ocurrió inicialmente con la investigación por el homicidio del senador Miguel Uribe. Sin grandes respaldos políticos, en diciembre pasado el presidente dijo que había “perdido el apoyo” de la fiscal en la implementación de su política de negociación, la paz total. “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno Nacional”, respondió entonces Camargo. A las mujeres denunciantes de acoso sexual sí, podría complementar hoy.