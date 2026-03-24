Estos son los seis tripulantes fallecidos en el accidente aéreo en Putumayo

La Fuerza Aeroespacial revela las primeras identidades de las víctimas. Prestaban servicio en el C-130 Hércules, cuyo siniestro el lunes en Puerto Leguízamo causó la muerte de al menos 66 personas

El accidente el lunes por la mañana de un enorme avión de la Fuerza Aérea colombiana ha conmocionado al país sudamericano. La aeronave, un C-130 Hércules, transportaba a 128 personas y se estrelló al momento de despegar en Puerto Leguízamo, en el Putumayo. Con el correr de las horas, las autoridades han confirmado el fallecimiento de al menos 66. Entre ellas, 6 de los 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial que estaban a cargo del avión. La Fuerza Aeroespacial los ha despedido a través de un comunicado con una breve reseña de cada uno. “Honramos su memoria, vocación de servicio y compromiso con la patria”, ha declarado.

Todavía no se han confirmado las identidades de los demás fallecidos. Blu Radio ha señalado que la morgue local en Puerto Leguízamo se encuentra desbordada y no cuenta con la capacidad para procesar los cuerpos. Se espera que varios de ellos sean traslados en las próximas horas para avanzar en su identificación. Mientras tanto, los sobrevivientes avazan con su recuperación. El Hospital Militar Central, en Bogotá, ha informado este martes en un comunicado que ha recibido 24 pacientes vinculados al accidente: 23 pasajeros y un rescatista que se encontraba en la zona.

Nombres y fotografías de los tripulantes fallecidos en el accidente. Fuerza Aeroespacial Colombiana

No hay hipótesis oficiales sobre las causas del siniestro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha prometido en la madrugada de este martes en X que habrá una investigación “rigurosa, transparente y adelantada con la máxima celeridad”. Ha rechazado los señalamientos por la falta de recursos en la Fuerza Aeroespacial y ha señalado que el presupuesto de inversión tiene “una de las cifras más altas de las últimas décadas”. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha responsabilizado al Gobierno de Iván Duque (2018-2022). “Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”, escribió el lunes por la noche en X.

Los tripulantes fallecidos

Juan Pablo Amador Pinilla. Era de Bogotá y tenía 40 años. Había ingresado a la Fuerza Aerospacial hace 22 años y era comandante del Grupo de Inteligencia Aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM). Tenía el rango de teniente coronel.

Jaime Alexander Fernández Camargo. Era de Bogotá. Había ingresado hace 19 años a la Fuerza Aeroespacial y se desempeñaba como especialista en Gestión de Convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica. Tenía el rango de mayor.

Natalia Rojas Velandia. Era de Bogotá. Llevaba 19 años en la Fuerza Aeroespacial y era subdirectora de Estandarización e Ingeniería de Operaciones de Combate. Tenía el rango de mayor.

Julián David González Herrera. Era de Bogotá y tenía 25 años. Había ingresado hace cinco años a la institución y se desempeñaba como especialista en Programas de Capacitación. Tenía el rango de subteniente.

Javier Fernando Méndez Torres. Era de Bogotá y tenía 39 años. Llevaba 20 años de servicio y pertenecía a la especialidad de Electrónica Aeronáutica. Se desempeñaba como maestro de carga de la aeronave C-130 Hércules y era técnico especialista operacional en Conectividad. Tenía el rango de técnico primero.

Jhonathan Stid Pinzón Reyes. Era de Bogotá. Llevaba 18 años al servicio de la Fuerza Aeroespacial y pertenecía a la especialidad de Mantenimiento Aeronáutico. Era técnico especialista táctico en Programación de Mantenimiento en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM). Tenía el rango de técnico segundo.