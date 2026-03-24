Estos son los 69 fallecidos en el accidente aéreo en Putumayo

Las víctimas del siniestro en Puerto Leguízamo incluyen a seis tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, dos policías y 61 soldados del Ejército

El accidente el lunes por la mañana de un enorme avión militar ha conmocionado a Colombia. La aeronave, un C-130 Hércules, transportaba a 128 personas y se estrelló poco después de despegar en Puerto Leguízamo, en el Putumayo. Con el correr de las horas, las autoridades han confirmado el fallecimiento de al menos 69 víctimas. Han informado de sus identidades entre el lunes por la noche y la tarde de este martes. Incluyen a seis tripulantes de la Fuerza Aeroespacial, dos policías y 61 soldados del Ejército.

La Fuerza Aeroespacial fue la primera en revelar las identidades de sus integrantes fallecidos. “Honramos su memoria, vocación de servicio y compromiso con la patria”, declaró el lunes por la noche en un comunicado. El director de la Policía, William Oswaldo Rincón, lamentó la muerte de dos subalternos sobre el mediodía del martes. “Honraremos su memoria todos los días, cuidando a Colombia con el mismo amor y entrega con el que ellos lo hicieron”, comentó en X. El Ejército fue el último en publicar un listado, en la tarde del martes. “Su sacrificio no será olvidado. Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor”, subrayó.

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, informó en una entrevista con Blu Radio que la morgue local se desbordó y eso ocasionó demoras en el procesamiento de los cuerpos. Mientras tanto, los sobrevivientes avazan con su recuperación. El Hospital Militar Central, en Bogotá, señaló este martes en un comunicado que recibió 24 pacientes vinculados al accidente: 23 pasajeros y un rescatista que se encontraba en la zona.

Nombres y fotografías de los tripulantes fallecidos en el accidente. Fuerza Aeroespacial Colombiana

No hay hipótesis oficiales sobre las causas del siniestro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, prometió en X que habrá una investigación “rigurosa, transparente y adelantada con la máxima celeridad”. Rechazó los señalamientos de la oposición por la falta de recursos en la Fuerza Aeroespacial y comentó que el presupuesto de inversión tiene “una de las cifras más altas de las últimas décadas”. El presidente Gustavo Petro, en tanto, responsabilizó al Gobierno de Iván Duque (2018-2022). “Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”, escribió en X.

Los tripulantes

Juan Pablo Amador Pinilla. Era de Bogotá y tenía 40 años. Había ingresado a la Fuerza Aerospacial hace 22 años y era comandante del Grupo de Inteligencia Aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM). Tenía el rango de teniente coronel.

Jaime Alexander Fernández Camargo. Era de Bogotá. Había ingresado hace 19 años a la Fuerza Aeroespacial y se desempeñaba como especialista en Gestión de Convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica. Tenía el rango de mayor.

Natalia Rojas Velandia. Era de Bogotá. Llevaba 19 años en la Fuerza Aeroespacial y era subdirectora de Estandarización e Ingeniería de Operaciones de Combate. Tenía el rango de mayor.

Julián David González Herrera. Tenía 25 años. Había ingresado hace cinco años a la institución y se desempeñaba como especialista en Programas de Capacitación. Tenía el rango de subteniente.

Javier Fernando Méndez Torres. Era de Bogotá y tenía 39 años. Llevaba 20 años de servicio y pertenecía a la especialidad de Electrónica Aeronáutica. Se desempeñaba como maestro de carga de la aeronave C-130 Hércules y era técnico especialista operacional en Conectividad. Tenía el rango de técnico primero.

Jhonathan Stid Pinzón Reyes. Era de Bogotá. Llevaba 18 años al servicio de la Fuerza Aeroespacial y pertenecía a la especialidad de Mantenimiento Aeronáutico. Era técnico especialista táctico en Programación de Mantenimiento en CATAM. Tenía el rango de técnico segundo.

Los policías

Ariel Leonardo Villota Guevara. Había nacido en 1989 y era parte de la división policial del GAULA. Tenía el rango de subintendente. También era estudiante de la especialización en Derecho Procesal de la Unicervantes, que lo ha despedido en un comunicado.

Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez. Era de Zona Bananera, en Magdalena, y tenía 23 años. Era patrullero y hacía parte del GAULA.

Fotografías de los dos policías muertos en el accidente aéreo. Policía Nacional

Los soldados

Carlos Andrés Tabaco Franco. Era sargento segundo.

Jairo Andrés Rincón Machado. Era cabo primero.

Jhon Jairo Azuña Cruz. Era cabo tercero.

Yeferson Fabián Otavo Yaima. Era cabo tercero.

Camilo Andrés Argel Villadiego. Soldado profesional.

Daniel Esteban Arias Pérez. Soldado profesional.

Santiago Andrés Arias Pérez. Soldado profesional.

Cristian Camilo Baza Tordecilla. Soldado profesional.

Luis Eduardo Blanco Hernández. Soldado profesional.

Yeiner Cabrera Bustos. Soldado profesional.

Julián David Céspedes Arias. Soldado profesional.

Juan Sebastián Chaverra Romaña. Soldado profesional.

Jesús Enrique Chiquillo Miranda. Soldado profesional.

Cristian Camilo Contreras Astroza. Soldado profesional.

John Fader Cruz Vargas. Soldado profesional.

Leandro Díaz Reyes. Soldado profesional.

Eyder Yobany Dizu Morano. Soldado profesional.

Brayan Espejo Díaz. Soldado profesional.

Carlos Andrés Giraldo Beltrán. Soldado profesional.

Luis Eduardo González Hernández. Soldado profesional.

Jesús Alejandro González. Soldado profesional.

Rafael Santo Guerra Almeida. Soldado profesional.

Jesús Eduardo Hernández Hernández. Soldado profesional.

Mateo Herrera López. Soldado profesional.

Brandon Leonel Jiménez Clavijo. Soldado profesional.

Jhon Jairo Libreros Tarapuéz. Soldado profesional.

Luis Antonio López Orozco. Soldado profesional.

José Esteban Marino Saavedra. Soldado profesional.

Marco Tulio Martínez Varón. Soldado profesional.

Jeison Mena Hurtado. Soldado profesional.

José Marco Mendoza Caicedo. Soldado profesional.

Gildardo Arnulfo Montanchez. Había nacido en 1989. Era soldado profesional y pertenecía al GAULA Militar Putumayo.

Jorge Luis Morales Rumbo. Soldado profesional.

Ederzander Morales Torres. Soldado profesional.

Jarvi Dabián Morán Viteri. Soldado profesional.

Anderson Steven Moreano Canticus. Soldado profesional.

Jonatan Moreno Baena. Soldado profesional.

Andrés Javier Moreno Chávez. Soldado profesional.

Fabián Andrés Moreno Rodríguez. Soldado profesional.

José Yefer Moreno Viveros. Soldado profesional.

Deimer Alexis Muñoz Cerón. Soldado profesional.

Jesús Antonio Narváez Vargas. Soldado profesional.

Janier Andrés Navarro Rangel. Soldado profesional.

Luis Andrés Noreña Andica. Soldado profesional.

Edier Enrique Obando Rengifo. Soldado profesional.

Giovanny Ocampo Tenorio. Soldado profesional.

Wilson Daniel Otavo Tique. Soldado profesional.

Juan Camilo Ovallos Lozano. Soldado profesional.

José Alfredo Pérez Ramírez. Soldado profesional.

Benjamín Esteban Pérez Torres. Soldado profesional.

Urbano Junior Pertúz Martínez. Soldado profesional.

Wilmer Olegario Petevi Pantoja. Soldado profesional.

Juan Ernesto Quintero Aquite. Soldado profesional.

Alejandro José Ramírez Mejía. Soldado profesional.

Óscar Favian Romero Silva. Había nacido en 1994 y era de Tibacuy (Cundinamarca). Era soldado profesional y pertenecía al GAULA Militar Putumayo.

Jaider Alexis Solís Torres. Soldado profesional.

Arley Camilo Tordecilla Warnes. Soldado profesional.

Romer Vargas Silva. Soldado profesional.

Hugo Mario Varón Reyes. Soldado profesional.

Willian Andrés Vélez Ortiz. Soldado profesional.

Kaleth David Julio Severiche. Soldado.