Colombia cuenta 66 muertos tras el accidente de un avión militar mientras Gobierno y oposición cruzan acusaciones

El ministerio de Defensa ha confirmado que murieron más de la mitad de las 128 personas que estaban en la aeronave. “Siento mucho dolor por los hijos perdidos“, escribió Gustavo Petro

Las autoridades han pedido prudencia, pero los colombianos exigen respuestas. En la mañana del lunes se accidentó un enorme avión de la Fuerza Aérea colombiana, un C-130 Hércules, en el sur del país, con unas 128 personas a bordo, pero las horas pasaron sin claridad sobre el número de muertos o sobre las causas por las que el avión se estrelló en el suelo solo un kilómetro y medio después de despegar. El ministerio de Defensa, casi a media noche, confirmó la cifra de fallecidos: “66 uniformados fallecieron y se encuentran en proceso de identificación: 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional”. Fuentes del ministerio señalaron a EL PAÍS que la dificultad para concretar el número exacto de fallecidos durante el día es debido al estado en que el fuego ha dejado los cuerpos.

“Siento mucho dolor por los hijos perdidos“, dijo el presidente Gustavo Petro en X poco antes de que el Gobierno anunciara la cifra total de fallecidos. El ministerio de Defensa también confirmó que ”un soldado resultó ileso, 57 militares fueron rescatados y evacuados: 8 trasladados a la ciudad de Florencia y 49 a Bogotá, de los cuales 19 reciben atención en el Hospital Militar Central y 30, que no revisten mayor gravedad, en el Batallón de Sanidad Militar". Cuatro militares se encuentran pendientes por ubicar.

“No son cifras, son vidas”, dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien ha evitado elucubrar sobre las hipótesis sobre las causas del accidente, pero ya ha descartado algunas. No hay evidencia de un ataque contra el avión, explicó en sus redes sociales, una sospecha válida, ya que Puerto Leguizamo, donde ocurrió el accidente, es una zona donde actúan varios grupos armados. Los videos que circulan en redes parecen grabar el sonido de armas de fuego, pero es la munición de la tropa detonando por el fuego, explicó Sánchez. El ministro también insistió en que la “aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada”. Prometió, sin embargo, que la investigación sobre las causas “será rigurosa, transparente, y con la máxima celeridad posible”.

Los primeros en asistir a los pasajeros del avión fueron los ciudadanos de un corregimiento llamado La Tagua, al norte del pequeño pueblo de Puerto Leguizamo. Se trata de una zona rural donde no hay carreteras pavimentadas y el transporte más rápido es a través de los ríos. Los vecinos de la zona se acercaron y organizaron cadenas humanas para pasar agua al lugar donde se prendió la aeronave. También se movilizaron para transportar en motos a los heridos lo más rápido posible a los centros asistenciales de Puerto Leguizamo, a los que se llega por trochas.

El municipio no estaba preparado para una acontecimiento de esta magnitud. “Este es solo un dispensario naval muy pequeño, y el otro es un hospital local de primer nivel sin sala de cirugía ni especialistas”, afirmó el alcalde del pueblo a Caracol Radio. El Ministerio de Defensa envió aeronaves con camillas y médicos para llevar a las víctimas a otras ciudades, incluida Bogotá.

Elementos de rescate y del Ejército de Colombia trasladan a un herido del accidente aéreo este lunes, en Bogotá, Colombia. FFMM (EFE) Una ambulancia llega al hospital militar con personas heridas en el accidente. Luisa Gonzalez (REUTERS) Militares trasladan a heridos del accidente aéreo. Ministerio de Defensa Rescatistas transportan a una persona herida tras el accidente. FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA HANDOUT (EFE) Militares auxilian a los heridos. Ministerio de Defensa Un soldado herido es trasladado en ambulancia para recibir tratamiento en Bogotá. HO (AP)

El presidente Petro ha celebrado la actitud solidaria de los campesinos en Puerto Leguízamo, pero también ha culpado a la burocracia del Estado por no aprobar un documento (llamado el CONPES) para modernizar los equipos de las fuerzas militares. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, dijo en un largo mensaje criticando a sus funcionarios. Luego también culpó a la oposición en el Congreso por no aprobar una de sus reformas tributarias para fortalecer el presupuesto de Defensa. “Esta es la consecuencia del egoísmo social de los ricos. Listos para decirles héroes a los muchachos pobres que van a la guerra y les quitan el dinero para que no los maten porque priorizan la maximización de sus ganancias codiciosas y mal habidas”, dijo en uno de varios mensajes en X culpando al legislativo.

El presidente también compartió una publicación en X en la que un medio local afirma que el avión era de 1983 y fue adquirido por el expresidente de derechas Iván Duque en el 2020. “Compran pura chatarra corrupta para la guerra. ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?“, dijo Petro sobre su antecesor. En otra publicación posterior, el mandatario subió el tono y volvió a culpar a su antecesor: ”Hay que averiguar quién fue el contratista y porque se le ocurrió a Duque comprar una chatarra (...) Un país no se defiende con chatarra y corruptos".

La oposición también ha estado muy activa, alegando que el presidente de Colombia ha descuidado a las fuerzas militares. “No es aceptable que se siga poniendo la vida de nuestros soldados en riesgo con un pésimo mantenimiento de las aeronaves de Colombia”, dijo la senadora Paloma Valencia, candidata del uribismo para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo. “Presidente, si se dedicara a gobernar más que a hacer campaña por su partido y candidato, habría concretado a tiempo esta y otras acciones indispensables de gobierno para garantizar la seguridad de nuestras tropas, gentes y territorios”, le dijo la candidata presidencial Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, quien en las elecciones representa una opción de centro en la contienda.