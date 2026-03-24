Caracol Televisión saca a los presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras varias denuncias de acoso sexual

El canal ha anunciado que despide al periodista deportivo y termina por mutuo acuerdo la vinculación con quien es una de las caras más conocidas de su informativo

Después de varios días de especulación, Caracol Televisión ha confirmado públicamente los nombres de los dos presentadores de noticias que fueron señalados de acoso sexual por algunas de sus colegas. Se trata de Ricardo Orrego, un reconocido reportero deportivo, y Jorge Alfredo Vargas, quien es una de las caras más conocidas del informativo desde hace una década. El anuncio de Caracol Televisión ocurre solo horas después de que la Fiscalía General abriera una investigación por las denuncias de acoso sexual dentro del canal.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas”, cuenta un comunicado de la empresa. “Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”, añade el documento.

Una hora más tarde, Vargas ha publicado un comunicado en sus redes sociales. En él, el presentador se despide del medio y de su audiencia, e implícitamente se declara inocente. De hecho, no menciona directamente las denuncias de acoso sexual. “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible. No es un momento fácil”, inicia su breve misiva. “Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto. Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que mi actuar nunca tuvo esa intención”, argumenta en su defensa.

Caracol Televisión reveló el viernes pasado que algunas de sus empleadas habían denunciado a dos de sus periodistas. Mantuvo en confidencialidad los nombres de denunciantes y acusados. “Este proceso está orientado a escucharlas”, decía el comunicado que desató una ola de solidaridad con las periodistas. En respuesta, varias reporteras se sumaron con nuevas denuncias en redes sociales, tanto contra los dos presentadores como contra periodistas en otros medios. El caso desató un ‘Me Too’ colombiano, alrededor de los hashtags #YoTeCreoColega y #MeTooColombia.

Varias cabezas de la institución salieron entonces a respaldar la investigación. El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, leyó el domingo un editorial del informativo en el que asegura que el canal está del lado de las víctimas. “Para Caracol es un hecho doloroso, para mí, como director, es un hecho triste. Pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor”, dijo el periodista en la emisión matutina de la emisora Blu Radio, de la misma casa periodística. “Aquí no somos jueces, pero tampoco somos espectadores”.

Este martes, Néstor Morales, director de Mañanas Blu Radio, se tomó un momento al aire para explicar que, aunque es cercano a los denunciados y denunciantes, “lo único importante aquí son las víctimas de casos de acoso sexual”, y que le cree a quienes denunciaron. “Celebro que la Fiscalía esté investigando”, añadió. Y Camila Zuluaga, quien trabaja en Blu y Noticias Caracol, aplaudió a “las mujeres jóvenes que se atrevieron a denunciar”.

El caso no solo está siendo manejado a nivel interno, sino que ha pasado a la rama judicial. Horas antes del anuncio sobre los dos presentadores señalados, la Fiscalía colombiana anunció que abriría un canal especial para recibir las denuncias de acoso sexual dentro de los medios de comunicación, y también abrirá una investigación sobre los dos casos de acoso sexual dentro de Caracol Televisión.

“Ojalá la @FiscaliaCol reciba y procese con estricto rigor, TODAS las denuncias por acoso sexual, no solo en medios de comunicación, sino en empresas del sector privado y entidades públicas", escribió en sus redes Mónica Rodríguez, quien trabajó en Caracol Televisión, fue una de las primeras en pronunciarse sobre las investigaciones y ha estado recopilando las denuncias de varias mujeres. De acuerdo con Rodríguez, muchas de las víctimas son periodistas jóvenes o practicantes en los medios de comunicación. “Son mujeres que están en estado de indefensión y que no saben cómo actuar por miedo a perder su práctica, su trabajo o su credibilidad si llegan a denunciar”.

Antiguas presentadoras del canal también se han pronunciado en redes sociales. “El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones, para que no le dé un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir", dice Juanita Gómez, quien ahora está en la revista Semana. Lina Tobón, una periodista deportiva, narró en su cuenta que, en 2022, un colega de mayor rango en Caracol Noticias le tocó el rostro y el pecho. Eventualmente, tras otros episodios de acoso, terminó por renunciar.

El ‘Me Too’ en los medios ha cautivado la atención de los colombianos porque, si bien ha habido denuncias de acoso sexual en el pasado contra figuras claves en el mundo de la cultura ―como el escritor Alfredo Salcedo Ramos, y el cineasta Ciro Guerra―, y hay muchas mujeres periodistas que han sido líderes contra la violencia sexual, ―como la editora de género en El Tiempo, Jineth Bedoya, o la columnista Claudia Morales―, es la primera vez que las investigaciones ocurren dentro de unos de los medios más poderosos del país.