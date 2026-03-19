Festival Estéreo Picnic 2026: cartel, horarios y artistas para tres días de música en Bogotá
La gran fiesta musical se realizará del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar con un cartel encabezado por figuras globales y nuevas promesas
El Festival Estéreo Picnic 2026 ha anunciado fechas, horarios oficiales y un cartel que reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional junto con artistas emergentes de la escena sonora. El Parque Simón Bolívar de Bogotá volverá a convertirse en el epicentro de la celebración que cada año convoca a miles de asistentes y reafirma la importancia del festival.
Fechas y sede del festival
El Estéreo Picnic 2026 se celebrará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Bajo el lema Un Mundo Distinto, el festival busca celebrar la música en vivo con una experiencia que reúne a miles de asistentes durante tres jornadas. Los precios y disponibilidad de entradas pueden consultarse en el sitio oficial del festival.
El cartel del Estéreo Picnic 2026: headliners y artistas destacados
El festival contará con la participación de artistas como Lorde, Tyler The Creator, 31 Minutos, The Killers, Swedish House Mafia, Interpol, Men I Trust, Sabrina Carpenter, Deftones y Skrillex, entre otros.
Formas de componer el lunes: haciendo mi ruta de baile para los tres días mas lindos de 2026 😌 ¡Nos vemos pronto! pic.twitter.com/cjAxfB7sUl— Festival Estéreo Picnic (@Festereopicnic_) March 2, 2026
Los objetos prohibidos en el festival
La organización del evento ha dado a conocer la lista de artículos prohibidos en el festival. Esta incluye:
- Armas, cuchillos, cadenas, objetos cortopunzantes y/o de vidrio, como botellas, espejos, etc.
- Artículos inflables
- Máscaras o pasamontañas
- Drogas o narcóticos
- Sillas plegables
- Instrumentos musicales
- Sombrillas
- Cámaras profesionales de fotografía o video
- Tabletas o iPads
- Trípodes de fotografía o selfie sticks
- Dispositivos de grabación de audio
- Radios o walkie-talkies
- Cigarrillos, vapeadores, encendedores o bolsas de nicotina
- Alimentos y/o bebidas
- Mascotas
- Apuntadores láser
- Drones
- Morrales de gran tamaño
- Camisetas de equipos de fútbol
- Aerosoles
Las baterías portátiles para celulares, maquillaje -sin espejos, vidrios, tijeras o pinzas-, el bloqueador solar de hasta 100 mililitros, gafas de sol, impermeables, sombreros o gorras, gel antibacterial de hasta 100 mililitros, termos y vasos vacíos, bolsas de mano de 11x16 centímetros, bolsas tipo ziploc y canguros que no excedan los 11x16 centímetros sí están permitidos para el acceso.
Opciones de transporte
Durante los días del festival, los asistentes podrán utilizar las rutas habituales de TransMilenio para llegar al Parque Simón Bolívar. Para el regreso, estarán disponibles servicios especiales de TransMiZonal hacia Unicentro, El Septimazo y la Avenida Primero de Mayo, con el objetivo de facilitar la movilidad a precios accesibles.
Recomendaciones
Las puertas del festival se abrirán a las 14.00, y los asistentes podrán ingresar máximo a la 1.00 de la madrugada. Las autoridades han anunciado que, para la seguridad de los asistentes, habrá requisa en la entrada. No está permitido el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Se recomienda llegar a tiempo a las actividades, ya que existen espacios con un aforo limitado.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.