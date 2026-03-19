Festival Estéreo Picnic 2026: cartel, horarios y artistas para tres días de música en Bogotá

La gran fiesta musical se realizará del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar con un cartel encabezado por figuras globales y nuevas promesas

El Festival Estéreo Picnic 2026 ha anunciado fechas, horarios oficiales y un cartel que reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional junto con artistas emergentes de la escena sonora. El Parque Simón Bolívar de Bogotá volverá a convertirse en el epicentro de la celebración que cada año convoca a miles de asistentes y reafirma la importancia del festival.

Fechas y sede del festival

El Estéreo Picnic 2026 se celebrará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Bajo el lema Un Mundo Distinto, el festival busca celebrar la música en vivo con una experiencia que reúne a miles de asistentes durante tres jornadas. Los precios y disponibilidad de entradas pueden consultarse en el sitio oficial del festival.

El cartel del Estéreo Picnic 2026: headliners y artistas destacados

El festival contará con la participación de artistas como Lorde, Tyler The Creator, 31 Minutos, The Killers, Swedish House Mafia, Interpol, Men I Trust, Sabrina Carpenter, Deftones y Skrillex, entre otros.

Los objetos prohibidos en el festival

La organización del evento ha dado a conocer la lista de artículos prohibidos en el festival. Esta incluye:

Armas, cuchillos, cadenas, objetos cortopunzantes y/o de vidrio, como botellas, espejos, etc.

Artículos inflables

Máscaras o pasamontañas

Drogas o narcóticos

Sillas plegables

Instrumentos musicales

Sombrillas

Cámaras profesionales de fotografía o video

Tabletas o iPads

Trípodes de fotografía o selfie sticks

Dispositivos de grabación de audio

Radios o walkie-talkies

Cigarrillos, vapeadores, encendedores o bolsas de nicotina

Alimentos y/o bebidas

Mascotas

Apuntadores láser

Drones

Morrales de gran tamaño

Camisetas de equipos de fútbol

Aerosoles

Las baterías portátiles para celulares, maquillaje -sin espejos, vidrios, tijeras o pinzas-, el bloqueador solar de hasta 100 mililitros, gafas de sol, impermeables, sombreros o gorras, gel antibacterial de hasta 100 mililitros, termos y vasos vacíos, bolsas de mano de 11x16 centímetros, bolsas tipo ziploc y canguros que no excedan los 11x16 centímetros sí están permitidos para el acceso.

Opciones de transporte

Durante los días del festival, los asistentes podrán utilizar las rutas habituales de TransMilenio para llegar al Parque Simón Bolívar. Para el regreso, estarán disponibles servicios especiales de TransMiZonal hacia Unicentro, El Septimazo y la Avenida Primero de Mayo, con el objetivo de facilitar la movilidad a precios accesibles.

Recomendaciones

Las puertas del festival se abrirán a las 14.00, y los asistentes podrán ingresar máximo a la 1.00 de la madrugada. Las autoridades han anunciado que, para la seguridad de los asistentes, habrá requisa en la entrada. No está permitido el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Se recomienda llegar a tiempo a las actividades, ya que existen espacios con un aforo limitado.

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