La justicia aumenta la condena contra Diego Cadena, el abogado de Álvaro Uribe

El jurista debe cumplir una pena de ocho años y seis meses de prisión por tratar de inducir al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que testificara a favor del exmandatario

El Tribunal Superior de Bogotá ha aumentado este miércoles la condena contra Diego Javier Cadena, el polémico abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una decisión de segunda instancia, la entidad judicial ha fijado la sanción en ocho años y seis meses por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Hasta ahora tenía una pena de siete años, que cumplía en prisión domiciliaria. El juez ha ratificado que Cadena intentó inducir al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que testificara a favor del expresidente.

El Tribunal también revocó la absolución que un juez había dictado a favor de Cadena por el mismo delito, pero con relación a hechos que ocurrieron con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien ha confesado que el abogado le ofreció beneficios a cambio de testificar en contra del hoy candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda. Para el Tribunal, “probados los hechos y la responsabilidad de Diego Cadena y Juan José Salazar [compañero de Cadena], se impone la solución de que la absolución habrá de revocarse”.

La decisión tuvo un salvamento de voto del magistrado Jaime Andrés Velasco, quien se opuso a revocar la absolución por el testimonio de Vélez. “Se demostró que [el exparamilitar] no tiene reparo alguno en cambiar de versión dependiendo de la oferta que reciba, sea en bien o en mal del destinatario, razón por la cual me embarga la duda de cuándo está diciendo la verdad”, explicó el togado.

El fallo de 46 páginas, conocido este miércoles, refrenda que Cadena y Salazar intentaron sobornar a los dos exparamilitares con la promesa de garantizarles beneficios judiciales. “Es inocultable que, al margen de qué beneficios por colaboración se le hayan concedido a Juan Guillermo Monsalve Pineda, su retractación lleva consigo la alteración de la verdad”, se lee en el documento.

El caso por el que ha sido condenado es el mismo que llevó al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante los estrados judiciales, y que terminó en una condena en primera instancia en julio pasado, y una posterior absolución en segunda instancia del exmandatario.

El origen del caso se encuentra en una denuncia presentada años atrás por Uribe contra Cepeda, a quien acusaba de haber manipulado a exparamilitares para incriminarlo. En 2018, la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó esa acusación, sino que concluyó que había indicios de que el expresidente estaba recurriendo a la misma práctica que le atribuía a su opositor. A partir de esa decisión, el máximo tribunal penal del país abrió una investigación contra el político antioqueño y también puso bajo la lupa las gestiones de Cadena, quien visitaba cárceles en busca de testimonios que desvirtuaran las versiones en contra del exmandatario. Fue en ese contexto donde aparecieron los episodios con los exparamilitares Monsalve y Vélez, piezas centrales de los procesos contra Uribe y Cadena.

El primero de los episodios clave del caso ocurrió en julio de 2017. De forma coordinada con su socio Juan José Salazar, Cadena visitó en la cárcel de Palmira al exparamilitar Carlos Enrique Vélez a quien, según la Fiscalía, ofreció 200 millones de pesos a cambio de que declarara ante la Corte Suprema que Iván Cepeda lo había abordado para que declarara en contra de Uribe, con la promesa de mejorar sus condiciones carcelarias. La decisión contra Cadena señala que se hicieron pagos por 48 millones de pesos a Vélez, canalizados a través de terceros por Salazar. La defensa sostiene que esas entregas fueron “ayudas humanitarias”, no un soborno.

El segundo hecho involucra al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado que Cadena le ofreció asesoría jurídica, la presentación de un recurso para revisar su condena y la posibilidad de acceder a la justicia transicional, todo a cambio de que declarara ante la Corte Suprema contra Cepeda. La Fiscalía sostiene que estos acercamientos hicieron parte del plan concertado entre los abogados Cadena y Salazar, que recorrieron las cárceles para manipular testigos que beneficiaran al expresidente.