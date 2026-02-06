Santiago Gallón, el capo vinculado al crimen del futbolista Andrés Escobar, es asesinado en México

El narcotraficante colombiano Santiago Gallón fue asesinado en México el pasado 4 de febrero, según han informado varios medios citando a fuentes de inteligencia y ha confirmado este viernes el presidente Gustavo Petro. Gallón, que vivía de manera legal en el país desde 2023, estuvo vinculado a uno de los crímenes que más indignación han causado en Colombia: el asesinato del futbolista Andrés Escobar tras haber hecho un autogol en el Mundial de Estados Unidos de 1994, que causó la eliminación de la Selección del torneo. Autoridades del Estado de México cercanas al caso le han dicho a EL PAÍS que el miércoles se reportó el deceso de una persona con las “similitudes” a Gallón en el municipio de Huixquilucan de Degollado, pero que aún no hay una confirmación oficial de su identidad.

La información preliminar de las mismas autoridades señala que la policía de ese municipio, ubicado a poco más de 30 kilómetros de Ciudad de México, la capital, encontró a un hombre con las características del capo colombiano. Por su parte, la Fiscalía del Estado de México ha abierto una carpeta de investigación sobre el caso.

Gallón se hizo conocido a mediados de los años noventa por ser uno de los principales sospechosos del asesinato del defensa colombiano Andrés Escobar. El 7 de julio de 1994, el futbolista y sus amigos se encontraban en un restaurante de Envigado, un municipio cercano a Medellín. Al salir, un hombre, luego identificado como Humberto Muñoz, le propinó seis disparos en el parqueadero y lo mató. Las investigaciones mostraron que el asesino huyó en una camioneta que era propiedad de Gallón, y que era también su escolta.

Tanto Gallón, conocido por ser jinete, como su hermano, Pedro, fueron condenados a 15 meses de prisión por encubrir el hecho. Cuando fueron preguntados por el asesinato, denunciaron un inexistente robo como forma de justificar los disparos realizados por Muñoz, que fue condenado a 11 años por homicidio agravado.

Andrés Escobar, en el Mundial de 1994. Richard Mackson (Sports Illustrated via Getty Images)

Los expedientes criminales de Gallón no acabaron con ese escándalo. Sus oscuros negocios con estructuras paramilitares provocaron que en 2015 fuera incluido en la llamada lista Clinton, como se conoce el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, u OFAC. Fue acusado por el Departamento del Tesoro de EE UU de dar apoyo logístico en el lavado de activos a La Oficina, una estructura criminal que opera en Antioquia y que es una herencia del extinto cartel de Medellín. Además, en 2018 fue detenido por tráfico de cocaína, pero salió libre por vencimiento de términos.

La muerte de Gallón ha provocado una nueva pelea política en Colombia. El presidente Petro se refirió al caso al rememorar su denuncia contra el narco en 2007. “Mencioné que él hacía parte de la convivir El Condor y se dedicaba al robo de gasolina de un tubo que pasa por la hacienda Guacharacas, propiedad de Álvaro Uribe Vélez”, ha dicho, señalando al expresidente de derechas, cuyo nombre ha sido citado en varios casos de paramilitarismo. “La convivir El Cóndor fue decretada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez y se le dieron armas oficiales. Se disolvió en el bloque paramilitar Metro y luego este fue exterminado por el Bloque Central Bolívar también del paramilitarismo”, ha agregado el mandatario de izquierdas.

Uribe Vélez, actualmente candidato al Senado por el partido que fundó y que lidera, ha salido a rechazar las acusaciones. “Presidente Petro ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que usted fue con el Presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen [el candidato Iván] Cepeda y Ud, no les importa mentir”, ha alegado.

Las versiones que se barajan sobre el asesinato de Gallón señalan que estaría vinculado José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, líder de la organización criminal conocida como La Nueva Familia Michoacana (LNFM). Según la ficha de búsqueda de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Hurtado, sobre el que pesa una recompensa de 3 millones de dólares, es el segundo al mando de este grupo criminal, designado como organización terrorista por la Administración de Donald Trump en febrero de 2025.

La DEA ha dado a conocer que LNFM opera principalmente en el Estado de México y en partes de los Estados de Michoacán y Guerrero. La Nueva Familia ha estado en el radar de las autoridades durante más de 10 años. Por temporadas, el aparato de inteligencia del Ejército les ha hecho seguimientos incluso a diario, pero en el radar gubernamental siempre han volado más bajo que otros grupos criminales. La DEA estima que la LNFM es responsable del transporte, la importación y la distribución de más de 36 toneladas de metanfetamina, 12 toneladas de heroína y 12 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos desde México.