Yi Wei se inmola ante Caruana en la 3ª ronda del Torneo de Candidatos

Los genios del ajedrez son también humanos, y por tanto falibles, aunque no lo parezca. El chino Yi Wei, de 26 años, uno de los mayores portentos del deporte mental en el siglo XXI, tenía este martes una posición muy prometedora, y presumiblemente preparada en su laboratorio, frente al estadounidense Fabiano Caruana en la 3ª ronda del Torneo de Candidatos en Peyia (Chipre). De pronto, se suicidó. Caruana lidera junto al uzbeko Yavojir Sindárov, de 20 años, quien brilló y tumbó con negras al otro líder, el indio Rameshbabu Praggnanandhaa.

Yi Wei hizo rápidamente con las piezas negras sus primeros quince lances, que implicaban el sacrificio de dos peones a cambio de una clara ventaja en el despliegue de piezas. Nadie se atrevería a jugar tan alegremente frente al 3º del mundo, y menos aún en un Torneo de Candidatos, sin una minuciosa preparación casera de ese doble regalo envenenado.

Por tanto, la masa de aficionados de todo el mundo que seguía la partida por internet se disponía para una batalla épica entre quienes, tras las dos primeras jornadas, se perfilaban como principales favoritos para retar en el último trimestre del año al campeón vigente, el indio Dommaraju Gukesh, quien por la mañana anunció que jugará desde el próximo martes el torneo de Menorca.

La catástrofe se produjo en dos entregas. Los 27 minutos que invirtió Yi Wei en su decimosexta jugada, que además era sospechosa (disponía de otra, natural, que le garantizaba una lucha muy compleja), ya indicaban que algo iba mal en lo que supuestamente había sido una preparación casera minuciosa para enfrentarse al subcampeón del mundo de 2018 en una partida muy importante del Candidatos.

Caruana respondió lo más lógico, y entonces, tras otros 21 minutos de reflexión, el chino hizo una jugada horrible, que le dejó totalmente perdido tras sólo dos lances más, bastante fáciles ambos para el estadounidense. Tras rendirse, Yi Wei no perdió el control de sus emociones, felicitó a su rival, mantuvo con él un corto diálogo y se marchó a su habitación para rumiar una desgracia que puede hundirlo psicológicamente por completo cuando todavía faltan once rondas para la clausura.

Sindárov, este martes durante la partida que ganó a Praggnanandhaa YoavNis fide candidates 2026

No fue la única noticia de impacto de la jornada. La victoria de Sindárov no es tan sorprendente en sí misma, porque era el 11º del mundo antes de vencer a Praggnanandhaa, pero sí por cómo ocurrió: el uzbeko se mostró tan valiente como de costumbre, a pesar de jugar con negras, eligiendo una variante de apertura muy aguda, con sacrificio de pieza incluido a cambio de fuerte ataque. Pero su rival cometió errores impropios de él, que Sindárov explotó de manera implacable; ahora sube al 8º del mundo, y Praggnanandhaa baja al 12º.

El estadounidense Hikaru Nakamura, 2º del mundo, tampoco pudo ganar esta vez, tras su derrota ante Caruana en la jornada inaugural y el empate del lunes frente al ruso Andréi Yesipenko. Este martes jugaba con blancas, pero el neerlandés Anish Giri se mostró pétreo, como de costumbre, y forzó el empate con poco esfuerzo.

A este paso, es probable que el alemán Matthias Bluebaum logre que su apellido sea sinónimo de la palabra empate; ya hay bromas en las redes sobre si conseguirá que sus catorce partidas del Candidatos sean tablas. El tercero fue con blancas ante Yesipenko. A pesar de que el germano ha recibido una ayuda especial de unos 90.000 euros (entre la Federación Alemana de Ajedrez y algunas donaciones) para preparar el Candidatos, todo indica que su estrategia consiste en no perder como máxima prioridad, y esperar fallos de sus rivales para lograr alguna victoria. Ese enfoque lo convierte en el participante más aburrido del torneo.

El de Candidatas es todo lo contrario de aburrido. La jugadora más creativa hasta ahora, la china Jiner Zhu, perdió ante la kazaja Bibisara Assaubáyeva tras lograr una gran ventaja en la apertura con un estilo muy agresivo. La rusa Kateryna Lagno, quien empató las dos primeras partidas tras estar perdida en ambas, tuvo la partida ganada ante la china Zhongyi Tan, luego, perdida, y finalmente venció. La otra rusa, Alexandra Goriáchkina, no pudo lograr, con ventaja aplastante, una de sus frecuentes victorias muy técnicas, contra la india Divya Deshmuj. Antes de todo eso, la ucrania Anna Muzychuk había hecho tablas con la india Rameshbabu Vaishali, hermana de Praggnanandhaa.

Fue un día horrible para China. Sobre todo, porque se aleja la posibilidad de recuperar el trono absoluto, perdido en 2024 por Liren Ding ante Gukesh, quien ha preferido Menorca al durísimo circuito del Grand Chess Tour, con el fin de dar prioridad a su entrenamiento en casa en los próximos meses. Yi Wei sería un rival muy duro, pero eso parece poco probable ahora.

Resultados del Torneo de Candidatos (3ª ronda): Bluebaum — Yesipenko, tablas; Praggnanandhaa — Sindárov, 0-1; Caruana — Yi Wei, 1-0; Nakamura — Giri, tablas.

Clasificación: 1º-2º Caruana y Sindárov 2,5 puntos; 3º-4º Praggnanandhaa y Bluebaum 1,5; 5º-8º: Yi Wei, Yesipenko, Giri y Nakamura 1.

4ª ronda (miércoles): Yesipenko — Giri; Yi Wei — Nakamura; Sindárov — Caruana; Bluebaum — Praggnanandhaa;.

Resultados del Torneo de Candidatas (3ª ronda): Vaishali — Anna Muzychuk, tablas; Goriáchkina — Deshmuj, tablas; Zhu — Assaubáyeva, 0-1; Tan — Lagno, 0-1.

Clasificación: 1ª-3ª Assaubáyeva y Lagno 2 puntos; 3ª-6ª Anna Muzychuk, Goriáchkina, Vaishali y Desmuj 1,5; 7ª-8ª Tan y Zhu 1;

4ª ronda (miércoles): Anna Muzychuk — Lagno;Assaubáyeva — Tan; Deshmukh — Zhu; Vaishali — Goriáchkina.