Nokia lanza un renovado 3310 por 49 euros

"Mi móvil no es tonto"

Ignacio Moral tiene 46 años y un Nokia. No necesita otro teléfono. No conoce si quiera qué modelo tiene. "Uso el móvil para llamar y enviar sms y voy sobrado" dice este veterinario que trabaja en Barcelona. "Cuando cojo el metro leo un libro y ya soy de los pocos. Más de la mitad de los pasajeros están jugando". Si necesita navegar tiene un iPad. ¿Considera que el suyo es un móvil tonto? Para nada:"Mi móvil no es tonto, es un todoterreno con la inteligencia que yo le pido. Además, se me ha caído 80.000 veces y ahí está". ¿Cuál es su mayor ventaja? "Lo cargo una vez por semana".