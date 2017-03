“Esto no son ocho locos, detrás de esto hay una organización” se indigna McDonald, quejoso por el apoyo de Amnistía Internacional y el kirchnerismo a los mapuches. “Se llama RAM, Resistencia Ancentral Mapuche. No puedo entender cómo organismos internacionales defienden una organización que actúa con violencia”. Y defiende una teoría extendida en la zona: “En Chile los mapuches son autóctonos, aquí son tan inmigrantes como mi abuelo”. A McDonald le gustaría que el Estado argentino fuera tan duro como el chileno, que lucha contra los mapuches y les aplica la ley antiterrorista. De hecho su líder, Facundo Jones Huala, tiene una reclamación de extradición al país vecino. “Chile tiene un estado presente, si no esto es como el far west. Ellos provocan violencia para hacerse las víctimas. Nuestro personal está muy preocupado. Yo les he ordenado que no entren a provocaciones, pero hay que calmarlos. Porque ya han atormentado a varios empleados. Esto en la Patagonia no se dio nunca. Convivimos con los aborígenes y no tenemos ningún problema”, asegura mientras muestra junto a Juan Chuquer, responsable forestación de la compañía, los pinos ponderosa que han plantado en las tierras reivindicadas por los mapuches. “Esta empresa es Benetton pero también somos nosotros, los que trabajamos aquí”, asegura Chuquer. “Hemos hecho una forestación para que un día haya una maderera que dé trabajo al pueblo. Es una inversión a 50 años, no pueden decir que estamos saqueando. Hace 25 años no había nadie acá, hoy viven varias familias de plantar y cuidar los árboles. Amenazan con quemarnos los pinos, ya quemaron una casilla de trabajo. Está en riesgo nuestra seguridad física. Así no se puede seguir”.