Ghassan vive en Madrid. Lleva a sus cuatro hijos al colegio. Busca trabajo desesperadamente. Era cocinero en Homs hasta que le obligaron a coger un fusil. Huyó de la guerra con su familia pero los obstáculos no acaban al llegar a Europa. Salir adelante es tan difícil que se plantea hacer de nuevo las maletas. Como un youtuber, Ghassan abre la puerta de su nueva cotidianidad en España. Y pone cara a un problema cercano que no siempre vemos, el de los refugiados que viven entre nosotros.

Ghassan Almehbane es un tipo hipermusculado que se ríe todo el rato. Le acaban de llamar del colegio de sus hijos para anunciarle que le falta el enésimo papel del laberinto burocrático en el que, como el resto de refugiados, se pierde a diario. Él se lo toma con humor porque sabe de primera mano que todo podría ser mucho peor. Asegura que van ya 33 de sus familiares muertos en Siria. A las siete de la mañana, el cocinero de Homs corretea y hace flexiones en un parque pegado a su casa y que él ha bautizado parque Ghassan. Está en San Cristóbal, un barrio de realojo de inmigrantes y gitanos del sur de Madrid y donde el sistema de acogida español le financia a Ghassan el alquiler... pero solo hasta fin de año. Allí prepara su cuerpo y su mente para su batalla, la de la cotidianeidad en su nueva vida.

Haya, Nur, Omar y Qamar. Sus cuatro hijos. Los deja en el colegio y se embarca al centro de la ciudad, donde aprende español en una academia. Sabe que sin el idioma será imposible encontrar trabajo. Aun con el idioma, que ya habla bastante bien, sabe que será muy difícil. “Los españoles me dicen: ‘Pero si yo llevo tres años en el paro, es imposible”.

En Siria Ghassan trabajaba de cocinero para el Ejército. Un día le invitaron a cambiar la espumadera por un arma y le ordenaron matar a sus vecinos. Comprendió que había llegado al hora de salir, corriendo. Veinte días tardó en cruzar Siria junto a su mujer embarazada y tres hijos. De allí a Jordania y pasado el tiempo consiguió llegar por fin a Europa. Superada la prueba del viaje, aquí libra otra carrera de obstáculos. España es un país con el que se siente tremendamente agradecido, pero donde se siente incapaz de salir adelante. No lleva ni dos años, pero en su cerebro, hay un pensamiento que rumia a todas horas: emigrar a Alemania. El año pasado 14.780 personas solicitaron asilo en España (de ellos, 5.722 sirios), una cifra mínima comparada con los 476.510 que lo solicitaron en Alemania, donde solo en 2015 llegaron cerca de un millón de refugiados.

Si consigo aguantar en Alemania sin que me echen, igual acaba la guerra en Siria y puedo volver a Homs

Como muchos refugiados, Ghassan cree que Alemania es una tierra de oportunidades. Y puede que lo sea, pero él entró a Europa por España y sus huellas dactilares le atan a este país como marca el Convenio de Dublín. Si viajara al norte, lo más seguro es que le devolvieran a su casilla de salida. Solo el año pasado, otros países de la UE solicitaron la devolución de unos 5.200 refugiados que habían entrado en algún momento por España. “Sí, lo entiendo, pero ¿qué quieres que haga? Aquí no hay trabajo y tengo una familia. Si consigo aguantar en Alemania sin que me echen, igual acaba la guerra en Siria y puedo volver a Homs”. Los cálculos de Ghassan tienen pocos visos de cumplirse, pero en sus circunstancias aferrarse a lo improbable no resulta tan descabellado.

De su nuevo hogar, todo le sorprende. Ahora se mueve por Madrid sin problema, pero la primera vez que vio el metro se quedó bloqueado. “Iba con mi mujer y mis hijos y no sabíamos qué hacer, cómo entrar. No habíamos visto nada parecido nunca”. Dice que aquí todo es muy distinto: “Los edificios, la comida, todo es nuevo y todo es diferente”.

¿No le gusta la comida española? Menea la cabeza de un lado a otro. “Sí, sí, pero la carne, la podrían hacer más a la brasa ¿no?”. Le chifla, dice, la tarta de manzana, uno de los postres que servían en el centro de refugiados de Vallecas, donde estuvo acogido nueve meses con su familia. “La vida allí era complicada. Horas y horas sin nada que hacer. Son meses perdidos”.

Su vida mejoró mucho con el traslado al piso de Villaverde, del que probablemente ahora tengan que emigrar. Normalmente el Estado Español, a través de ongs como ACCEM, ayuda a los refugiados con un subsidio de unos 700 euros mensuales de media (depende del número de hijos) y durante, como máximo, un año. El piso que Ghassan tiene alquilado gracias a esta ayuda está impoluto. Hay que descalzarse para entrar para no manchar el suelo: “Es por los niños, ¿sabes?”. Allí está también la mujer de Ghassan, que prefiere no aparecer en el reportaje y se calza el velo negro cuando llegan a la casa forasteros. Ella apenas habla castellano y su interacción con el mundo exterior es muy reducida. En España ha dado a luz a Qamar, su cuarta hija, “una señorita españolita”, como la llama el orgulloso padre. En su casa despliegan la hospitalidad propia de cualquier hogar sirio. Eso no lo han perdido. Café, té, –quieras o no quieras– y esta mañana, pizza casera que ha preparado el cocinero de la familia.

El resto del día, este hombre de 33 años y varias vidas vividas a sus espaldas lo pasa dando tumbos por Madrid en busca de un empleo. Su currículum dice que es “un trabajador serio y responsable”, que tiene 11 años de experiencia como cocinero y que es “rápido y trabaja bien en equipo”. Su especialidad es la comida “árabe en general y siria en particular”. Pero los restaurantes orientales españoles no dan abasto para emplear a refugiados. Ghassan es consciente de que ha aterrizado en un momento malo, en el que sus habilidades y determinación tal vez no le basten para abrirse camino. Sobre todo, con el escaso margen de tiempo con el que cuenta: en cuestión de días se le acaban las ayudas, y teme volverse a ver con cuatro niños en la calle. Pese a todo, no se permite caer en el victimismo y huye del lamento. “No me gusta vivir de ayudas. Yo quiero trabajar, y, sobre todo volver a una Siria en paz”, zanja con una sonrisa. Quiere convencerse de que la guerra acabará pronto. Los telediarios le quitan a diario la razón.