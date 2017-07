La boda de Leo Messi y Antonella Rocuzzo, vista desde dentro

FOTO: La pareja sale con su hijo del salón del complejo City Center Rosario nada más casarse. / La pareja y los invitados saludan a los medios tras la ceremonia. Andrés Preumayr / epv

La boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, celebrada este viernes en Rosario (Argentina), la ciudad donde nació su amor hace más de una década, transcurrió en la más estricta intimidad y solo se había visto a la pareja de recién casados brevemente, cuando salió a saludar a la multitud que se agolpaba ante el hotel que acogió el convite. sin embargo, ahora la novia ha publicado algunas fotos en sus redes así como algún invitado, como Neymar.

Para siempre❤️ Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 12:14 PDT

Roccuzzo, de 29 años y amiga del capitán de la selección argentina desde que ella tenía ocho años y él nueve, ha subido a Instagram tres imágenes del enlace: una de sus manos entrelazadas con los anillos, en la que se puede ver que comparten un tatuaje en el dedo anular; otra del intercambio de anillos —del momento en el que cantante argentino Abel Pintos interpretó, a petición de Messi, Sin principio ni final, una de las canciones preferidas de Roccuzzo— y una de ella posando con la organizadora de la boda.

En cambio, Messi no ha subido ninguna foto del enlace a su cuenta personal de Instagram, donde la última foto es la de su cumpleaños, que la familia celebró en Rosario, hace siete días. El que sí ha publicado una foto, a pesar de que existía un pacto de confidencialidad respecto de lo que sucediera de puertas para adentro, es su amigo y compañero del Barcelona Neymar.

Te deseo lo mejor siempre hermano .. Felicidades @leomessi e Anto Una publicación compartida de Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 7:12 PDT

En la web oficial de Messi hay abundante material gráfico del enlace, incluida la última foto de la pareja antes de casarse, el último retoque al pelo del jugador, una imagen del niño mayor ejerciendo de paje en el enlace, la pareja muy sonriente durante el oficio y un posado de toda la familia. Dos de esas imágenes, la última como novios y la primera como casados saliendo del salón del enlace, han sido subidas a la cuenta oficial de Messi en Facebook.

Ante unos 260 invitados, entre los que se encontraban compañeros y excompañeros del futbolista del Barcelona y la selección argentina, los novios, que tienen dos hijos, Thiago (cuatro años) y Mateo (de uno), celebraron un enlace donde las medidas de seguridad fueron las protagonistas. Para la ocasión, Antonella escogió a la firma Rosa Clará, que hizo para ella un exclusivo diseño de corte sirena con un profundo escote en forma de corazón acompañado por tirantes de encaje. Tras la ceremonia, Antonella cambió de estilo con un nuevo diseño de Rosa Clará con bordado joya de pedrería y un pronunciado escote en uve delante y en la espalda.

El brasileño Neymar, el uruguayo Luis Suárez, los españoles Carles Puyol, Xavi Hernández y Gerard Piqué, los argentinos Sergio Agüero y Javier Mascherano, y la cantante colombiana Shakira, pareja de Piqué, destacaron entre los asistentes. También estuvieron presentes los argentinos Ángel Di María, Marcos Rojo, Mariano Andújar, Pablo Zabaleta, Maxi Rodríguez y Gonzalo Higuaín, entre otros compañeros de Messi en la Albiceleste.

El enlace, que debía haber comenzado a las 19.00 hora local, se retrasó casi una hora. La unión fue oficializada por el director regional del Registro Civil, Gonzalo Carrillo Herrera, en un salón del complejo City Center Rosario. María Sol, Rodrigo y Matías Messi, los hermanos de Lionel, fueron los testigos de la boda junto a Paula y Carla Roccuzzo, hermanas de Antonela. Unos 150 periodistas acreditados de medios de comunicación de varios países aguardaron al costado de una alfombra roja.

El encargado de inaugurarla fue el camerunés Samuel Eto'o, seguido por los también exjugadores del Barcelona Xavi Hernández, Carles Puyol y Cesc Fábregas, todos ellos acompañados por sus respectivas parejas. Luego desfilaron Ezequiel Lavezzi y Agüero, compañeros de Messi en la selección argentina.

El actor argentino Nicolás Vázquez y su pareja, la también intérprete y modelo Gimena Accardi, fueron otros de los invitados que pasaron por esa zona antes del enlace. A las 21.00 hora local, Messi y Roccuzzo aparecieron en la alfombra roja. Posaron felices ante las cámaras con el libro de familia en la mano, se dieron un apasionado beso y regresaron al complejo para disfrutar de la fiesta.

Tras ellos aparecieron los padres de Messi, Jorge y Celia Cuccittini, junto a María Sol. El uruguayo Luis Suárez, los españoles Sergio Busquets, Jordi Alba y el tenista argentino Guillermo Mago Coria fueron otros de los invitados que también saludaron a la prensa. De los pocos que no se dejaron ver fueron Shakira y Piqué. La cantante colombiana, de la que se rumorea que está enemistada con la ya mujer de Messi, ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en la que agradece a la pareja su hospitalidad. En ella, posa con Piqué, ambos con sus trajes para la boda. En las redes fue muy comentado que ella no parecía peinada por un profesional y repitió un look que había lucido antes en la portada de la revista Vanity Fair.

Después de la alfombra roja, los invitados pasaron a un salón para degustar seis estaciones variadas de comida internacional y una de ellas "dedicada a la gastronomía argentina, destacando platos calientes como la cazuela de mollejas, las carnes trinchadas ahumadas y los chorizos bom bom", anunció la organización.

La pareja no se irá de luna de miel porque el futbolista regresa ahora a España para renovar su ontrato con el Barcelona y descansar de cara al inicio de la pretemporada.