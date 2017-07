¿Son sanas las técnicas de vanguardia de programas como MasterChef?

Xantana y gellan: la xantana se usa como espesante, proviene del almidón de maíz al ser fermentado por una bacteria. Lo que diferencia a la xantana de otros espesantes es que actúa en frio, no necesita el hervor para que funcione y esto permite espesar preparaciones crudas. Además, no aporta sabor, y se necesitan cantidades muy pequeñas. También puede usarse como estabilizante en emulsiones. La xantana es el E-415, es un aditivo seguro, que como mucho puede causar gases a grandes dosis como cualquier fibra no digerible. Hasta aquí sería aplicable también otro producto de origen similar a la xantana como es el gellan (E-418). El gellan se usa como gelificante, con la particularidad que forma gelatinas resistentes al calor (las gelatinas habituales se funden con la temperatura). Es cierto que la xantana se relacionó con la provocación de enterocolitis necrotizante en bebés prematuros al usar un espesante que contenía xantana, pero teniendo en cuenta que los bebés (especialmente los prematuros) tienen un sistema digestivo no totalmente desarrollado que no es apto para digerir alimentos distintos de la leche materna, no es motivo en absoluto para provocar una alarma general. De igual modo, los estudios que la relacionan con la mejoría de los niveles de glucosa en sangre o el perfil lipídico tampoco deben ser usados para alabarla, ya que siempre es a dosis muy superiores que las que se añaden en la alta gastronomía.