Guía para comprar ropa 'online' durante las rebajas de verano

Ya han empezado las rebajas de verano en España, el segundo periodo del año en el que comercios de todo el territorio nacional ofrecen las mejores ofertas y descuentos. Esta vez, la noticia no han sido las largas colas de gente agolpadas en las puertas de las tiendas esperando a que abrieran sus puertas, sino que El Corte Inglés, Zara y el resto de las marcas del grupo Inditex adelantaron su periodo de descuentos estival al 30 de junio en vez de dar el pistoletazo de salida el 1 de julio –fecha tradicional autoimpuesta por los comercios desde hace años-. El motivo: fomentar las ventas horas antes del éxodo masivo de muchos españoles durante la primera operación salida del verano.

Durante estos días y hasta finales del mes de agosto o de septiembre, dependiendo de cada comercio, las rebajas en prendas de vestir suelen rondar entre el 50% y 70% de descuento. Grandes ofertas que se aplican en los artículos de las tiendas físicas y en sus plataformas de venta online. Cada vez son más los compradores que, bien sea porque no tienen tiempo, por comodidad o porque están de viaje, aprovechan la temporada de rebajas para realizar sus compras por Internet.

Pero todavía hoy hay mucha gente que tiene miedo a adquirir una prenda en la Red y que no le valga, a que no llegue a tiempo o a no saber encontrar el mejor precio a tiempo. Para dar respuesta a estas dudas y sacar el máximo partido a las compras online durante las rebajas de verano, presentamos esta guía de compra con consejos, claves y opiniones de expertos.

Cómo perder el miedo a comprar ropa online

Las ventas por Internet en España superaron los 6.100 millones de euros durante el tercer trimestre de 2016, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un 16,3% más que en el mismo periodo de 2015. Entre los sectores de actividad que registraron los mayores ingresos gracias al comercio electrónico, se situó la venta de prendas de vestir con un 5% de la facturación total, por detrás de las agencias de viajes (26,3%) y el transporte aéreo (11,6%).

Estos datos indican un incremento general del comercio electrónico en España y señalan a la ropa como la primera categoría de producto de consumo online. Aunque sigue habiendo muchas personas que jamás han comprado ropa a través de la Red y uno de los principales escollos y miedos es que la prenda no les valga. “Lo primero que tenemos que hacer es ver el cuadro de tallas y medidas de cada marca. Lo bueno que ofrecen las páginas web es que te muestran mediante una silueta o dibujo cómo tienes que medirte la cintura, la cadera, etc”, dice Marta de la Joya, estilista y personal shopper.

En la actualidad, casi todas las grandes tiendas online tienen un espacio en la web con una guía de tallas –aquí podemos ver la de Zalando, una de las grandes plataformas de moda a nivel mundial-. En el caso de que no estemos seguros de nuestra talla, páginas web como las de Zara, por ejemplo, te ayudan a encontrar tu talla en función de la altura, peso y de cómo te guste llevar la ropa (más o menos ajustada, o más suelta). Las web de las marcas de Inditex, así como la de muchas otras, ofrecen la funcionalidad de escribir un mensaje a los responsables de la tienda para preguntarles por una referencia y así saber si la talla de una marca determinada es equivalente a la nuestra.

ampliar foto En la página web de Zara es posible saber cuál es la talla que necesitamos. Zara.com

“También está la opción de pedirte dos tallas, probártelas en casa tranquilamente y devolver las prendas que no te sirvan”, explica Clara Ferrero, periodista de la revista S Moda. “Por lo general, es bastante fácil y común hacerlo”, aclara Ferrero. Eso sí, a la hora de hacer la devolución, el principal requisito es que los artículos lleguen en perfectas condiciones y en el embalaje original.

En Amazon.es, por ejemplo, las devoluciones gratuitas en ropa, calzado y complementos se pueden hacer desde España en un plazo de 30 días después de recibir el artículo siempre y cuando se indique en la ficha de producto “devolución gratis”. La plataforma también ofrece la posibilidad de cambiar el artículo por otro de otra medida cuando el cliente haya recibido una talla o color diferente al solicitado por Internet y cuando el producto haya sido vendido por Amazon.es y no por terceros que utilizan la plataforma del gigante americano de Internet como canal de venta online.

Lo última novedad de la compañía fundada por Jeff Bezos es Amazon Prime Wardrobe, un servicio a través del cual los clientes podrán solicitar hasta 15 prendas −con un mínimo de envío de 3 artículos− para probárselas antes de comprarlas. Es decir, es como llevar la tienda física a casa. De momento, está en fase de prueba en zonas de Seattle y Silicon Valley, pero parece que se lanzará oficialmente en Estados Unidos antes de Navidad.

Lo que tienes que tener en cuenta

El mismo día en el que El Corte Inglés y las marcas de Inditex daban el pistoletazo de salida a su periodo de rebajas de verano, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicaba el decálogo del buen comprador de rebajas. Un listado de diez recomendaciones para que los usuarios sepan encontrar productos al mejor precio, sin perder sus derechos como consumidores.

Apuntar lo que necesitamos o deseamos comprar, tener en cuenta que los artículos tienen que haber formado parte de la oferta habitual del comercio durante al menos un mes y que tienen que mantener la misma calidad durante las rebajas, o comprobar que se mantiene el precio original y al lado el precio final con el descuento aplicado, son algunos de los consejos que ofrece la OCU.

La OCU advierte que los artículos rebajados tienen que haber formado parte de la oferta habitual del comercio durante al menos un mes

Otro factor importante cuando compramos por Internet −no solo en épocas de rebajas− y que suelen aconsejar muchos sitios web especializados en comercio electrónico, es el de realizar un presupuesto para no llevarnos sustos porque muchas veces las compras online pueden ser muy impulsivas. También es aconsejable comparar el precio de la prenda en diferentes tiendas, así como comprobar que la página web en la solicitamos un pedido tiene dominio seguro (https) y cuenta con un certificado de pago con tarjeta o con servicios como paypal –suele aparecer como un sello de calidad en el pie de la web; por ejemplo, en España muchas tiendas online suelen estar certificadas por el sello de Confianza online-.

Encuentra las prendas que buscas al mejor precio

“Mi consejo es que se debe aprovechar la segunda y tercera semana de julio ya que durante los primeros días todo el mundo se lanza a comprar y muchas veces no encuentra lo que se quiere”, comenta De la Joya. “Lo que sí debemos evitar es la última semana, que es cuando más que un problema de inventario lo que suele haber es un problema de tallas”, añade la personal shopper, respondiendo a la eterna duda de cuándo es el mejor momento de las rebajas para comprar más barato.

Ser rápidos es fundamental para encontrar la ropa que queremos y al mejor precio. Una herramienta útil para comprar en Internet son los rastreadores de ofertas y descuentos. Hay plataformas como Bensbargains, que publica alrededor de 200 ofertas actualizadas al día de marcas de renombre internacional y ofrece la posibilidad de crear alertas para recibir los descuentos que estás buscando, y existen otras herramientas como Camelcamelcamel o Monitorizo que permiten rastrear los precios de un producto en Amazon en diferentes periodos de tiempo. Y si lo que quieres es comparar las ofertas de un mismo producto en varios comercios, Pricegrabber y Google Shopping ofrecen esta posibilidad.

En el universo de las compras online también hay otras herramientas para ahorrar dinero en las compras más allá de las épocas de rebajas o del Black Friday, como son las newsletter de las marcas a las que te puedes suscribir para estar al día de las novedades y optar a descuentos o hacer uso de cupones de descuento que publican diferentes plataformas para aplicar en multitud de tiendas de ropa.

Y, claro, luego están los trucos que utilizan los compradores más experimentados: “Hay ciertas firmas que a lo mejor tienen su propia tienda online pero cuyos productos también se venden en otros comercios en línea con mejores condiciones de precio y de envío. Conviene estar atentos, dedicarle tiempo y aprovechar estas oportunidades”, dice Carlos Primo, redactor de moda de Icon, la revista masculina de EL PAÍS. El periodista también aconseja buscar proveedores nacionales en lugar de otros internacionales para tener un menor gasto de envío. Y, si queremos ropa de firmas internacionales que no tienen tienda online para el público español, Primo recomienda acudir a páginas web que la firma tiene en otros países porque a lo mejor ofrecen unas buenas condiciones de envío.