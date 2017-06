9 - The Good Fight

La palabra 'spin off' no suele ir acompañada de buenos presagios. Pero en el caso de la continuación de 'The Good Wife' ha logrado que superemos esos miedos haciendo, de paso, que no echemos de menos a Alicia Florrick. La nueva serie cuenta con un buen puñado de personajes provenientes del drama legal del que es heredera directa, suma otros nuevos y mantiene un estilo y tono que resultará familiar a los fans de 'The Good Wife'. Una serie que pone a Diane Lockhart / Christine Baranski en el centro tenía muchas papeletas para estar a la altura, y 'The Good Fight' lo logra.