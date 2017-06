Aparcamientos adaptados al coche autónomo

Según el estudio Keeping our Cities Moving realizado por Xerox, en ciudades como París o Londres, el 20% de los conductores dedican más de 15 minutos a buscar aparcamiento. Y este es uno de los problemas que parece tener sus días contados. Volskwagen, Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), Bosch y las universidades de Braunschweig, Parma y Oxford están desarrollando V-Charge, un sistema que permite que el coche autónomo no solo busque por su cuenta una plaza donde aparcar, sino que además seleccione una donde pueda cargarse. Ya no hará falta maniobrar en el parking.