14 actores musculosos icónicos, del peor al mejor

6. Dwayne 'The Rock' Johnson

No fuma, no bebe, no dice tacos, no lleva barba, no se cabrea y no insulta a nadie. Su guerra son las sonrisas, y su mayor arma son los abrazos. Para entender la evolución hacia la corrección política de Hollywood durante las últimas tres décadas, basta con comparar a los héroes de acción de los 80 con Dwayne 'The Rock' Johnson (California, 1972). Representa a la América más sana, esa que lo dice todo sonriendo, para la cual cada nuevo día es una oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor y que, como esto siga así, acabará eligiendo a Johnson como su presidente. Un tipo honrado que rechaza la tradición del cine de puñetazos de disparar primero y preguntar después: para él la violencia es siempre el último recurso, y antes de liarse a tiros dialoga con su enemigo para intentar convencerle de que no tiene razón. Quizá sea el líder que necesitamos, porque si Dwayne Johnson te pide que hagas algo, ¿quién va a decirle que no?