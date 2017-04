Españoles en Hollywood

La industria de Hollywood se dio cita esta semana en Las Vegas para promocionar sus mejores estrenos. Acudieron sus rostros más valiosos para vender el cine que llegará a los distribuidores de todo el mundo presentes en la CinemaCon. Entre Dwayne Johnson, Jessica Chastain, Ryan Gosling o Charlie Hunnam, que llenaron los casinos de estrellas, destacó la española, nacida en Cuba, Ana de Armas, que promocionaba su próximo estreno, Blade Runner 2049. Esta actriz es uno de los mejores ejemplos del sí se puede. Forma parte de un grupo de actores españoles que han seguido la estela de Antonio Banderas y Penélope Cruz y trabajan en la industria del cine y la televisión en Estados Unidos.

Miguel Ángel Silvestre, en pleno éxito tras ser chico Almodóvar (Los amantes pasajeros, 2013) y con una serie como Velvet rompiendo audiencias, dejó todo para embarcarse en la aventura americana. El actor, de 34 años, sigue emocionado con su trabajo en Sense 8, la serie de las hermanas Wachowski. Deportista de corazón, cuando descubrió la interpretación se le empezó a “disparar la imaginación” con la idea de algún día cruzar el charco. “Pero básicamente fue un casting que le llegó a mi representante cuando estaba haciendo Velvet el que me llevó a cambiar de escenario”, dice en declaraciones a El PAÍS. “Cuando vienes aquí siendo español, llamas a una puerta y lo que ves es una sonrisa. El trabajo que han hecho Almodóvar, Banderas, Penélope, Javier Bardem, Picasso, Lorca, Nadal, los Gasol, Guardiola... hace que los españoles estemos vistos aquí como una fuente cultural artística que ha dejado el listón bien alto”, añade Silvestre.

“Los límites nos los ponemos nosotros, pero cada vez van desapareciendo un poco más porque ahora vemos el éxito como algo que puede pasar”, declara la actriz Alicia Sanz, que se hizo famosa por su papel de Lucía Elizondo en la serie Gavilanes. Ella lleva cuatro años en EE UU y el 22 de marzó estrenó la serie Shots Fired, una de las grandes apuestas de la cadena Fox.

Antes llegó Sergio Peris-Mencheta. “Me siento bienvenido desde el minuto uno”, asegura quien no para de decir que tiene “mucha suerte” con todo lo que le está pasando. Él tuvo su primera oportunidad en 2008 en la película Love Ranch, luego estuvo entre zombis en Resident Evil: Afterlife y hubo más hasta llegar a Snowfall, serie que ahora protagoniza de la mano de John Singleton. “El actor Sergio Lanza podría escribir una guía para actores españoles en Los Ángeles. Te cuenta, te pasea. Sin él, la ciudad sería mucho menos hospitalaria”, explica.Goya Toledo también es una veterana inmigrante. Clara Lago, Lucía Guerrero, Álex González, Rafael Cebrián, Miguel Ángel Muñoz, Juan Diego Botto se instalaron después. “Muchos de los planes son de ida y vuelta”, cuenta Miguel Ángel Muñoz, que acaba de rodar What about Love con dos pesos pesados como son Sharon Stone y Andy García. Su idea no es conquistar Hollywood, sino ser feliz allá donde esté. De hecho, desde que consiguió la ansiada green card no ha parado de rodar en los lugares más diversos. “Me fui a vivir una experiencia vital y lo profesional ha ido viniendo de la mano”, dice.

Miguel Ángel Muñoz, por las calles de Los Ángeles en una imagen de su perfil de Instagram.

No todo son historias con final feliz. La tierra tira y los castings son duros. “Tengo tres o cuatro audiciones a la semana y el nivel es muy bestia. En España te tratan con más delicadeza. Aquí lees una vez y punto. Da igual que estés llorando, que abren la puerta y fuera”, detalla Alicia Sanz. Este año la revista Variety la seleccionó entre las 10 latinas a las que seguir. Un orgullo para ella, como cuando la comparan con una joven Penélope Cruz, su ídolo.

Cifras de paro

“Las cifras de paro en nuestro sector son escalofriantes así que el consejo que le daría a una joven actriz o actor en España es: ‘Pírate’. Y si la cosa cambia, vuelve. Como en España no se vive en ningún lado”, sentencia Peris-Mencheta, que disfruta de la oportunidad americana para hacer proyectos increíbles con presupuesto, pero cuya meta es regresar a su país para dirigir teatro “sin tantas cortapisas”.

A veces la competencia está en los propios compañeros de viaje, llamados a las mismas audiciones. Cada día es empezar de cero con el idioma como impedimento. Un viaje, por lo general, en solitario pero en el que cada vez son más. “Netflix ha hecho un gran favor a nuestra industria”, apunta Miguel Ángel Silvestre, hoy rodando la tercera temporada de la serie Narcos de esta plataforma online. Y, como recuerda Alicia Sanz, Hollywood está cada vez más habituada a los acentos. “Te oyen hablar y les resultas un pájaro de colorines, qué acentito, qué sexy”, bromea Silvestre. Es duro y nada pasa de la noche a la mañana. “Es una aventura que lleva mucho trabajo, esfuerzo, mucho enfoque y talento, claro. Puedes tener un golpe de suerte pero luego hay que mantenerse”, advierte Sanz. Pero como resume Peris-Mancheta: “Eso de que el tren solo pasa una vez es la excusa del que no se atreve a vivir su vida”.