"Si los hombres no tuvieran que ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran que controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas".

En la fotografía, la actriz en la fiesta posterior al evento feminista HeForShe en Nueva York (2014). Tenía 24 años.