Cervezas a 0,80 € y menús a 2,30 €: los 14 destinos de vacaciones más baratos de 2017

Antalya (Turquía)

El nombre tal vez le suene por su festival de cine con los premios “Naranja de Oro”, el equivalente en Turquía a los Goya en España. Y no es casualidad: esta fruta es un símbolo de la ciudad y se la encontrará a cada paso, así que no dude en beberse un zumo recién exprimido (y recibir su dosis de vitamina C). Claro, es el lugar ideal para degustar la cocina mediterránea, el plato más típico es el piyaz, una ensalada de alubias blancas, una de las legumbres más completas desde el punto de vista nutricional. (50,58 euros)