Los reyes de los bosques del Himalaya

Cuando un miembro de los Rautes muere, su cuerpo es enterrado en el bosque en posición vertical, su cráneo perforado para liberar su espíritu y la tribu al completo migra a otro lugar. Viven ocultos en los bosques del Himalaya, hablan un idioma nunca escrito y sobreviven comiendo carne de monos, una elección controvertida en Nepal, donde los monos se consideran la reencarnación del Dios Hanuman.

Parecen imágenes de otro tiempo. Unas fotos que nos trasladan a siglos pasados. Un refinado trabajo del fotógrafo Jan Moller Hansen (Copenhague, 1964) que ha convivido durante la primera semana de este mes de enero en un remoto bosque de Accham, en Nepal, junto a los Rautes, conocidos como los "reyes de los bosques".

ampliar foto Jan Moller Hansen

Fueron tres días en coche, desde Katmandú a Accham, donde Jan se alojó. Al día siguiente, una gran caminata por el bosque le llevó hasta los Rautes. Cuando el fotógrafo se dirigió al jefe de la tribu, Mayn Bahadur, este le pidió que trajera un gallo grande a cambio de acceder a su campamento. "Usted no puede visitar los Rautes sin dar algo a la comunidad. Vivimos en reciprocidad. Usted da y usted recibe"

ampliar foto Jan Moller Hansen

A pesar de la invasión gradual de los colonos, el pueblo Raute no tiene interés en convivir con el mundo exterior o participar con la religión más común de Nepal, el hinduismo. "Los Rautes respetan otras religiones y creencias, pero insisten en mantener la suya propia. No quieren adaptarse a la sociedad nepalesa. A pesar de estar bajo una gran presión durante muchos años, han logrado mantener su propia identidad y cultura. No tienen historia escrita y dicen no tener conocimiento de su herencia ancestral más de cuatro generaciones atrás",dice Jan Moller.

ampliar foto Jan Moller Hansen

Los Rautes, son una de las pocas tribus nómadas que quedan en el planeta, que luchan por proteger su modo de vida tradicional en equilibrio con la naturaleza y su derecho a vagar por los bosques de los que dependen. Ahora solo quedan unos 150 Rautes nómadas en el mundo. Están al borde de la extinción, sobreviviendo a la deforestación, a la influencia de la civilización moderna y al agotamiento de los recursos naturales de los que dependen. Si los Rautes sucumben, el mundo moderno habrá perdido una fuente más de conocimiento que nos podría ayudar a redescubrir nuestras raíces naturales y un modo de vida en equilibrio ecológico con los bosques en peligro de extinción.