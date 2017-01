Shujaa Graham, Greg Wilhoit, Albert Burrell y Ron Keine pasaron años en el corredor de la muerte por crímenes que no habían cometido. Años después de salir de la cárcel se conocieron y se hicieron amigos. Juntos pelean contra un sistema injusto. "No queremos venganza, queremos justicia", dice Shujaa en 'The Resurrection Club', corto documental nominado al Premio Goya, cuya gala se celebrará el próximo 4 de febrero. La película, con dirección y guión de los periodistas de El País Semanal, Álvaro Corcuera y Guillermo Abril, y dirección de fotografía, Luis Almodóvar, de El País Vídeo, cuenta la historia de un grupo de exonerados de la pena capital en Estados Unidos, que viajan a través de su país explicando lo que les pasó y buscando la abolición de las ejecuciones.

Hoy, en exclusiva, a partir de las 21.00h, 'The Resurrection Club' se emite en la web de El País.